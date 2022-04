A Sonia Boyce il Leone d’Oro della 59ma Biennale Arte. Tutti i premi

Alla cerimonia di Ca’ Giustinian, sede della Biennale di Venezia, sono appena stati annunciati e consegnati da Roberto Cicutto e Cecilia Alemani, i Leoni della 59ma Biennale di Venezia. I primi sono stati assegnati dalla giuria internazionale (nominata dal Cda della Biennale, su proposta della Curatrice Cecilia Alemani) composta da Adrienne Edwards (anche Presidente della Giuria), insieme al direttore della GAMeC di Bergamo, Lorenzo Giusti, Julieta González, direttrice artistica dell’Instituto brasiliano Inhotim, al curatore Bonaventure Soh Bejeng Ndikung e a Susanne Pfeffer, direttrice del MUSEUM MMK FÜR MODERNE KUNST di Francoforte.

Dopo i saluti di rito e i ringraziamenti, la cerimonia si è aperta con la consegna dei già annunciati Leoni d’Oro alla carriera all’artista tedesca Katharina Fritsch (1956, Germania), per il suo straordinario apporto alla scultura, e all’artista cilena Cecilia Vicuña (1948, Santiago del Cile), per lo sguardo rivolto per decenni alle epistemologie non occidentali, al femminismo e all’ecologia.

Subito dopo la Giuria ha assegnato le menzioni speciali a Shuvinai Ashoona e Lynn Hershman Leeson, al Padiglione Francia e al Padiglione Uganda, allestito a Palazzo Palumbo Fossati.