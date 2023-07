I notturni dell’arte. Il ruolo dell’arte nell’innovazione

Carsten Höller, Mimmo Paladino, Stefano Mancuso e Loris Cecchini, in conversazione con Mario Cristiani da domani, 6 luglio e per tutto il mese, si incontreranno nell’Orto Botanico Corsini Monte Argentario per approfondire il tema dell’arte contemporanea nella riqualificazione e innovazione sostenibile del patrimonio storico-culturale, e anche il legame tra misticismo, arte e natura.

Questo ciclo di incontri, intitolato Le Città del Futuro è promosso da Associazione Arte Continua come parte della rassegna I Notturni Dell’Arte. Dal 2019, e con l’installazione dell’opera Shy di Anthony Gormley in Piazza Duomo a Prato, il progetto si impegna annualmente con artisti internazionali e protagonisti del nostro tempo con l’obiettivo di capire il ruolo dell’arte contemporanea nella società, ponendola come stimolo e strumento per dare sostanza a un’idea di città del futuro, anche laddove ci siano delle resiste alla novità spesso vista come fonte di sradicamento e contaminazione forzata.

Il programma

Giovedì 6 luglio, alle 22.00, l’esperienza di Carsten Höller sarà assunta a titolo esemplificativo come preludio a un rapporto diretto città e natura. Come l’artista che viene dal grande centro urbano si rapporta all’ambiente naturale? Parlando del progetto Arte Pollino Höller rifletterà sul modo in cui l’arte si relaziona con la natura e può essere una spinta per l’uomo per relazionarsi con il mondo naturale.

Il 13 luglio alle ore 21.30 Mimmo Paladino introdurrà il suo film La Divina Cometa, girato tra la Campania e la Puglia, illustrando i suoi paesaggi naturali e luoghi di paese, come piazze, borghi e chiese, che rimandano a una dimensione abitativa senza tempo, al fine di riflettere un senso di umanità e bellezza universale attraverso l’arte. Alle ore 22.30 ci sarà la proiezione del film.

Il 15 luglio, alle ore 22, il botanico Stefano Mancuso parlerà di Riforestazione, partendo dall’esempio della riforestazione a Prato per esportarla altrove, facendo sì che la riforestazione urbana si colleghi al miglioramento delle condizioni sociali dei quartieri più popolari di altre città. Si rifletterà sul cambiamento climatico, proponendo una collaborazione tra riforestazione e arte contemporanea per arginare i cambiamenti climatici e gli eventi metereologici, cogliendo l’occasione di riqualificare lo stile di vita nelle periferie industrializzate e degradate. L’evento sarà accessibile solo su invito.

Il 23 luglio, alle 22.00, Loris Cecchini proporrà una riflessione sul rapporto tra organico e inorganico e sul passaggio dall’elemento semplice, l’atomo, a una struttura complessa, sulla scorta del recente progetto all’OPC (Osservatorio Polifunzionale del Chianti). Si parlerà del progetto realizzato dall’artista a Prato e del ruolo dell’arte nell’economia circolare e nella rigenerazione urbana, il ruolo dell’arte come veicolo di sensibilizzazione sociale.

Il progetto è promosso dall’Associazione Arte Continua, in coordinamento con Orto Botanico Corsini Monte Argentario, con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario e con il patrocinio con la Pro Loco di Porto D’Ercole e con la società Bastogi. La partecipazione agli eventi è gratuita (per info e prenotazioni info@ortobotanico.org)