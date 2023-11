Nella confort zone del virtuale: Mattia Sugamiele all’Hotel Eden di Roma

Quale spazio migliore di quello un hotel, un luogo aperto a infinte varianti e combinazioni, a rimodulazioni e labirinti, per rivivere, almeno in parte, l’esperienza di un mondo virtuale? Mirrorland , la terra degli specchi, è la mostra di Mattia Sugamiele, curata da Valentina Ciarallo e visitabile fino al 23 novembre presso l’Hotel Eden, albergo cinque stelle lusso di Dorchester Collection, a Roma. Presentata nell’ambito della Fiera d’arte moderna e contemporanea Roma Arte in Nuvola, il progetto espositivo ci lascia immergere in una realtà parallela che si riflette in quella ordinaria e assume un’estetica techno pop sopra le righe. Ma attenzione, perché tutto è in continuo mutamento e basta una luce diversa per cambiare la prospettiva delle cose.

La ricerca di Mattia Sugamiele, classe 1984, si serve di diversi linguaggi come la scultura, la pittura, il video, il digitale e le nuove tecnologie di intelligenza artificiale, per creare nuovi paesaggi in un futuro distopico. In Mirrorland, i simboli del quotidiano a noi familiari si trasformano in avatar polimaterici e iridescenti che trovano la loro ragione di esistere solo all’interno di una realtà immateriale. In questo viaggio nell’immediato furo, a essere interpellato dall’artista, però, è un bisogno primordiale dell’umano: ricavarsi un luogo dove sfuggire ai pericoli e sentirsi al sicuro. Per l’individuo figlio del post-modernismo, questa confort zone può corrispondere con il virtuale, inteso come rete di canali dove poter vivere, attraverso avatar e community, un’esistenza altra.

Diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera e in produzione audiovisiva allo IED di Milano, Sugamiele ha partecipato con progetti di arti visive a diverse manifestazioni internazionali, come Photo Israel (Tel Aviv, 2017), Manifesta 12 presso Palazzo Oneto (Palermo, 2018), Studi Festival (Milano, 2018 e 2019) e ReaFair (Milano, 2020). Dopo il premio e la mostra all’Hangar Art Center (Bruxelles, 2021), prende parte al progetto Artbite ed espone presso il Cica Museum (Corea del Sud, 2021), Die Digitale (Dusseldorf, 2021) e, con una sua personale, alla galleria Alessandro Albanese (Milano, 2021). Nel 2023 ha esposto presso il Contemporary Cluster di Roma ed è stato invitato dalla Commissione Europea a Bruxelles a rappresentare con un’opera inedita il lancio dell’Innovation Fund per la sostenibilità.