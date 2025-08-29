Alle Procuratie di piazza San Marco a Venezia arriva l’installazione Dreams in Transit

Dal 3 al 7 settembre 2025, la facciata delle Procuratie di Piazza San Marco, a Venezia, diventerà una galleria a cielo aperto con Dreams in Transit, installazione ispirata al progetto Inside Out dell’artista JR, una piattaforma di arte partecipativa che, dal 2011 a oggi, ha coinvolto oltre 500mila persone in 152 Paesi, con più di 2.500 azioni collettive in tutto il mondo, di cui la più recente a Napoli, sulla facciata del Duomo.

JR aveva già presentato un progetto a Venezia nel 2024, con L’Observatoire, una carrozza storica trasformata in un vagone letto d’artista, viaggiante su una chiatta nella Laguna, con dettagli nascosti, marqueterie artigianali e ambienti raffinati, come una biblioteca, una sala da tè e un salotto segreto.

Dreams in Transit: il contesto veneziano

La nuova installazione sulla facciata delle Procuratie è parte della mostra Dreams in Transit, visitabile fino al 15 marzo 2026 alla Casa di The Human Safety Net. A cura della Art for Action Foundation nell’ambito della prima edizione di The Parliament of the Invisibles ideato da Anish Kapoor, la mostra raccoglie opere di Ange Leccia, Leila Alaoui, Lorraine de Sagazan & Anouk Maugein, Sarah Makharine. Al centro, il tema After Migration, per un’indagine visiva e poetica su quel tempo sospeso in cui la memoria del passato si intreccia con l’incertezza del futuro.

La giornata inaugurale di maggio si era aperta all’insegna del dialogo tra arte e attivismo, con il workshop del professore di Harvard Marshall Ganz, noto per aver definito le strategie narrative della campagna Hope di Barack Obama. A Venezia, la stessa urgenza di mobilitazione prende ora corpo nelle immagini in bianco e nero che verranno installate sulla facciata delle Procuratie, trasformando uno spazio iconico in un manifesto collettivo: 100 ritratti in bianco e nero di migranti ripresi di spalle a simboleggiare al tempo stesso la partenza e il nuovo futuro al loro orizzonte.

Il progetto si ispira al programma For Refugees di The Human Safety Net che supporta l’integrazione dei rifugiati nei Paesi di accoglienza attraverso il lavoro e l’imprenditorialità. Dal 2017 ad oggi questo programma ha aiutato oltre 13.000 rifugiati in sei Paesi contribuendo alla creazione di 650 start-up e di oltre 1500 posti di lavoro.

Il 4 settembre, alle ore 17, la Casa di The Human Safety Net ospiterà un incontro promosso dall’International Panel on Social Progress per approfondire le conseguenze a lungo termine della migrazione. Tra i temi affrontati, anche il cinema come strumento di sensibilizzazione sociale, in coincidenza con l’82ma Mostra del Cinema della Biennale.