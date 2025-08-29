Dal 3 al 7 settembre 2025, la facciata delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco diventerà una galleria a cielo aperto con JR: famoso in tutto il mondo per le sue fotografie monumentali, l’artista francese porterà sugli spazi esterni della Casa di The Human Safety Net a Venezia il progetto globale Inside Out, una piattaforma di arte partecipativa che, dal 2011 a oggi, ha coinvolto oltre 500mila persone in 152 Paesi, con più di 2.500 azioni collettive in tutto il mondo, di cui la più recente a Napoli, sulla facciata del Duomo.

JR aveva già presentato un progetto a Venezia nel 2024, con L’Observatoire, una carrozza storica trasformata in un vagone letto d’artista, viaggiante su una chiatta nella Laguna, con dettagli nascosti, marqueterie artigianali e ambienti raffinati, come una biblioteca, una sala da tè e un salotto segreto.

Dreams in Transit: il contesto veneziano

La nuova installazione sulla facciata delle Procuratie Vecchie dialoga con la mostra Dreams in Transit, visitabile fino al 15 marzo 2026 alla Casa di The Human Safety Net. A cura della Art for Action Foundation nell’ambito della prima edizione di The Parliament of the Invisibles ideato da Anish Kapoor, la mostra raccoglie opere di Ange Leccia, Leila Alaoui, Lorraine de Sagazan & Anouk Maugein, Sarah Makharine. Al centro, il tema After Migration, per un’indagine visiva e poetica su quel tempo sospeso in cui la memoria del passato si intreccia con l’incertezza del futuro.

La giornata inaugurale di maggio si era aperta all’insegna del dialogo tra arte e attivismo, con il workshop del professore di Harvard Marshall Ganz, noto per aver definito le strategie narrative della campagna Hope di Barack Obama. A Venezia, la stessa urgenza di mobilitazione prende ora corpo nei ritratti in bianco e nero che JR installerà sulla facciata delle Procuratie, trasformando uno spazio iconico in un manifesto collettivo.

Inside Out: dal mondo a Venezia

Lanciato dopo la vittoria del TED Prize nel 2011, Inside Out nasce per dare voce a comunità e individui attraverso grandi ritratti fotografici affissi negli spazi pubblici. Dalla lotta al razzismo al cambiamento climatico, dai diritti dei bambini al femminismo, i poster di JR hanno toccato temi universali trasformando piazze, scuole e villaggi in piattaforme di dialogo.

Venezia diventa ora parte di questa geografia, con 100 grandi ritratti fotografici di migranti. I volti che compariranno sulle Procuratie porteranno i segni di un’identità condivisa, intrecciando la storia monumentale della Serenissima con le narrazioni della contemporaneità.

Il 4 settembre, alle ore 17, la Casa di The Human Safety Net ospiterà un incontro promosso dall’International Panel on Social Progress per approfondire le conseguenze a lungo termine della migrazione. Tra i temi affrontati, anche il cinema come strumento di sensibilizzazione sociale, in coincidenza con l’82ma Mostra del Cinema della Biennale.