Covid-19: le nuove date di Arte in Nuvola. La fiera di Roma torna nel 2021

Dopo l’annuncio del rinvio diramato un mese fa causa Covid-19, Arte in Nuvola ha annunciato le nuove date della sua prima edizione: la nuova fiera d’arte contemporanea di Roma rimanda tutto al prossimo anno, dal 25 al 28 febbraio 2021, sempre nella Nuvola progettata da Massimiliano Fuksas. Giusto un mese dopo Arte Fiera di Bologna, che si terrà dal 22 al 24 gennaio 2021. La data è stata scelta di concerto con numerosi galleristi e addetti del settore, per evitare l’accavallarsi con altre importanti fiere d’arte moderna e contemporanea.

Sperando in una rapida ripresa, infatti, tra settembre e novembre 2020 il calendario dell’arte e non solo sarà particolarmente affollato, a partire dalla Biennale di Architettura di Venezia, 27 agosto, alla Biennale di Sao Paulo, 3 ottobre, passando per Art Basel, 17 settembre, e Miart, 11 settembre. Insomma, usciti dalla quarantena, se tutto dovesse andare come auspicabile, non ci sarà tempo di respirare.

Tra i vari appuntamenti di questo calendario decisamente inconsueto, Arte in Nuvola, fiera diretta da Kosme de Barañano e con la supervisione scientifica di Adriana Polveroni, è uno dei più attesi. Dopo l’esperienza di Roma – the Road of Contemporary Art, poi Roma Contemporary, la manifestazione ideata da Roberto Casiraghi, la cui ultima edizione risale al 2012, nella Capitale non ci sono state altre occasioni fieristiche, per l’arte contemporanea almeno. In questo contesto, Arte in Nuvola avrebbe dovuto rappresentare il tentativo di un cambio di rotta se non si fosse messo in mezzo il Covid-19. Ma l’appuntamento è solo rimandato. Nei padiglione della fiera, troveranno spazio tutte le discipline e i linguaggi, dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dalla video-arte alla digital art, fino alla street art, radunando alcune tra le più importanti e influenti gallerie italiane e internazionali.

«A Roma da molti anni manca una fiera di arte moderna e contemporanea. Proprio la presenza diffusa nella Capitale di istituzioni internazionali, di fondazioni, di tante gallerie private di prestigio e di un grande fermento positivo, malgrado gli anni difficili che stiamo vivendo, ci ha spinti a fare nascere Arte in Nuvola. Si tratta in sostanza di una manifestazione che mira a colmare un vuoto di proposta ormai evidente nella Capitale», ci raccontava Alessandro Nicosia, direttore generale della Fiera e imprenditore, in una nostra intervista.

