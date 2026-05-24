La mostra WAVES segna l’esordio ufficiale di Sanlorenzo Arts, la nuova iniziativa culturale avviata dal celebre marchio della nautica Sanlorenzo Yacht. La mostra trova spazio a Casa Sanlorenzo, nel cuore di Venezia, a punta della Dogana, trasformata per l’occasione in un luogo di ricerca e confronto tra linguaggi creativi, visioni scientifiche e riflessioni contemporanee. Collocata a pochi passi dai grandi centri veneziani dell’arte, come Collezione Guggenheim e Fondazione Pinault, si affaccia sull’ultimo ponte pedonale costruito a Venezia, con l’installazione di Marcello Maloberti Echo che conduce, l’attraverso l’esperienza sensoriale e olfattiva, al grande portale di Casa Sanlorenzo.

Varcando la soglia si entra in spazi armonici, di grande respiro, pareti bianche e grandi vetrate predispongono all’ascolto dell’onda, come vibrazione. L’esposizione dal titolo Waves nasce da un’idea tanto immediata quanto complessa: l’interpretazione del concetto di onda come forza capace di attraversare natura, tecnologia, percezione e memoria. Non si tratta quindi di una semplice suggestione marina, coerente con l’identità del marchio, ma di una chiave di lettura più ampia che guida l’intero percorso espositivo. L’onda viene intesa come movimento continuo, energia invisibile, trasformazione costante. Una presenza che modifica gli equilibri e mette in relazione spazio, materia e corpo.

Curata da Sergio Risaliti e Cristiano Seganfreddo, con il contributo scientifico dell’astrofisica Ersilia Vaudo, WAVES costruisce un dialogo tra artisti di diverse generazioni accomunati da una riflessione sul dinamismo e sulla mutevolezza della forma. Le opere storiche di Alexander Calder, Lucio Fontana e Fausto Melotti convivono con gli interventi contemporanei di Tony Cragg, Christine Safa, Marcello Maloberti e Friedrich Andreoni, in un allestimento che privilegia rimandi visivi e tensioni concettuali.

I curatori costruiscono attraverso il dialogo tra le opere scorci suggestivi, pieni e vuoti sapientemente calibrati per un’armonia di solida instabilità. Mentre i celebri tagli e i buchi sulle superfici monocrome di Fontana continuano ad aprire varchi verso dimensioni invisibili, i suoi segni ad olio su carta creano linee immaginarie e connessioni inaspettate. Melotti lavora sulla sottrazione e sull’equilibrio fragile della materia, che dona peso, lucentezza e armonia, per una costruzione di forme leggere che sembrano vibrare nel silenzio, in una libera e instabile poetica. Le strutture sospese di Calder sembrano sfidare la staticità dello spazio dando vita a opere dalla spontaneità giocosa in perfetta sintesi tra scultura e meccanica. Sul versante contemporaneo, le sculture di Tony Cragg sono in continua trasformazione, quasi modellate da correnti invisibili. Il mondo geologico, archeologico e scientifico si fonde nell’opera, conferendo forza nella materia. Christine Safa dissolve il paesaggio in superfici pittoriche sospese tra memoria e percezione. Tutti gli artisti esposti dialogano tra loro, nel gioco di addizione artistica. Ogni opera è il prosieguo dell’opera precedente e successiva, come un’onda senza tempo.

Uno degli aspetti più riusciti della mostra riguarda il rapporto con l’architettura di Casa Sanlorenzo. Gli ambienti non funzionano come semplice contenitore, ma diventano parte integrante del progetto. Non a caso, il tramite sognante tra il piano terra e il primo piano è una scala trasparente dell’architetto e designer Piero Lissoni, che ha firmato i restauri di Casa Sanlorenzo dotandola di quel fascino di eleganza domestica che contraddistingue il suo lavoro. Friedrich Andreoni lavora invece sugli elementi naturali e sonori del giardino, ampliando la dimensione sensoriale del percorso. Il suo è un lavoro di stratificazione sonora, in cui l’illusone diventa verità, alternando suoni naturali e modificati. Il visitatore viene così coinvolto non solo attraverso lo sguardo, ma anche tramite suoni, vibrazioni e percezioni ambientali, tanto da perdersi tra la morbidezza monumentale di Tony Cragg e i suoni di Andreoni. Anche il percorso espositivo si è arricchito di una realtà olfattiva, sapientemente studiata da Xerjoff, che ne ha amplificato la dimensione sensoriale per un’immersione dei cinque sensi totale ed evocativa.

WAVES rappresenta anche una dichiarazione d’intenti. La nascita di Sanlorenzo Arts indica la volontà di creare uno spazio permanente, non un contenitore occasionale, ma un laboratorio culturale dedicato alla produzione artistica, scegliendo Venezia e la Biennale come naturale terreno di confronto internazionale.

La mostra diventa un punto di partenza di un percorso che ha già visto il marchio intrecciare importanti collaborazioni con istituzioni come Art Basel, Padiglione Italia alla Biennale Arte e la Triennale di Milano, vincendo anche il Compasso d’oro. In una Venezia costruita sull’instabilità dell’acqua e sull’equilibrio fragile delle sue architetture, WAVES trova una sintonia naturale, non come immagine puramente poetica o semplice scenario, ma struttura di pensiero e motore di energia trasformativa che converte la laguna, in una viva narrazione di resistenza e rigenerazione in continuo dialogo tra arte, artigianato e sostenibilità. In quest’ottica di ecocompatibilità, parteciperà, in qualità di partner fondatore, all’iniziativa Venice Climate Week dal 3 all’8 giugno e a Homo Faber in città dall’1 al 30 settembre, ospitando due mostre dedicate all’eccellenza artigianale di Venezia. Realtà che permettono di riconnettersi a tematiche del presente, cercando di portare concrete soluzioni.

Sanlorenzo yacht, Sanlorenzo Arts e Fondazione Sanlorenzo fanno capo all’Executive Chairman Massimo Perotti, la cui visione è quella di affiancare il sogno nautico alla condivisione della cultura. Per aprire una riflessione sullo stato di decadimento di alcune piccole isole, la casa Sanlorenzo presenterà un progetto della fotografa siciliana Roselena Ramistella dal 12 al 24 novembre 2026.

L’acqua, l’onda e l’equilibrio instabile accompagnano Sanlorenzo nelle sue tre anime, non come un’eccezione ma una consolidata e consapevole realtà.