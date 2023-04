Tra gli anni Settanta e Ottanta, Peter Hince ha potuto avere accesso ai momenti chiave, sia professionali sia privati, che hanno contraddistinto la storia dei Queen. All’Archivio di Stato di Torino la mostra “Queen Experience | Peter Hince” racconta, attraverso gli scatti di Hince e una ricca selezione di memorabilia, questo sodalizio tra musica e fotografia.

Lo stretto rapporto tra Hince e i Queen iniziò nel 1975, quando Hince era il responsabile di strumenti e soundcheck per la band. Presto si guadagnò la fiducia di Freddie, Brian, John e Roger e dal 1976 al 1986 divenne il loro fotografo ufficiale, con una parentesi di ulteriori due anni in cui Peter immortalò solo Mercury.

In virtù dello stretto rapporto personale esistente tra i due, la mostra presenta focus particolare sul leader della band: tra gli scatti emergono certamente alcune tra le immagini più iconiche del cantante, catturate in studio di registrazione, sul set dei video musicali più trasmessi nel mondo o su quello fotografico. E se le fotografie di Hince ci offrono uno spaccato unico e un accesso privilegiato alla band, la carriera dei Queen nella mostra è documentata nel dettaglio da un ricco allestimento che include gli oggetti provenienti dalla raccolta personale di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell’universo Queen.

La mostra, quindi, non rappresenta soltanto un inedito viaggio fotografico attraverso i momenti più importanti della band, ma una vera e propria esperienza impreziosita da memorabilia, dischi, poster, strumenti musicali, abiti ed accessori, documenti, rarità e cimeli originali appartenuti ai membri della band (dall’asta del microfono di Mercury, ai costumi per il video di Radio Gaga e molto altro). E ancora, a concludere il percorso espositivo i visitatori avranno accesso a una sala video in cui verranno proiettati rari spezzoni dei principali concerti internazionali della band.