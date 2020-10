Light Shower: la nuova installazione di TeamLab a Shangai

Nell’ultimo mese, il collettivo giapponese TeamLab ha lanciato una curiosa serie di installazioni al MASTER di Shangai, centro espositivo inaugurato negli ultimi mesi all’interno del TX Huaihai Building. Una delle prime opere che saranno incluse nel monumentale progetto di esperienze immersive targate TeamLab è Shower.

I visitatori saranno immersi in un’esperienza insolita, accompagnati da una tridimensionale “doccia” (da qui, infatti, il titolo dell’opera) costituita da una serie di luci in movimento programmate in collaborazione con il collettivo Light Sculpture – Plane Technology, che modificano la percezione dell’osservatore.

Per dare un’occhiata più da vicino alla mostra è possibile visitare il sito dell’esposizione nel sito apposito di TeamLab.