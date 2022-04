L’MPV, o il dipinto più prezioso: intervista con Jonas Lund

Aorist è un’istituzione culturale di nuova generazione abile nel realizzare progetti innovativi nei quali la scelta ricade sugli artisti che creano arte ai margini della tecnologia. In questo recente, ma spettacolare percorso curatoriale è da annoverare l’immersiva esperienza realizzata solo online di Crossroads, e la multisensoriale installazione The Smell of Pink di Andrés Reisinger esposta al Faena Art Project Room, durante Miami Art Week 2021.

MVP (Most Valuable Painting), è la nuova commissione curata che vede la collaborazione con il talentuoso artista Jonas Lund, il cui lancio avviene al W1 Curates di Londra fino al 17 aprile, i cui 512 dipinti digitali saranno in mostra su trentasei schermi all’aperto nel cuore di Oxford Street.

La serie è messa in vendita sul mercato da Aorist da ieri aprile e culminerà con una presentazione finale, in occasione dei giorni dell’anteprima della 59a La Biennale Arte di Venezia.

Il progetto va a toccare un nervo aperto del sistema dell’arte, ovvero come definiamo il significato del valore nell’arte contemporanea attraverso l’estetica, le vendite, il coinvolgimento e l’influenza.

La serie MVP è composta da 512 singoli dipinti digitali che si evolvono e si trasformano in base al riscontro del pubblico fino a quando non verranno più acquisiti. Una volta che un MVP viene venduto e coniato come NFT, le proprietà visive di quell’opera determineranno l’evoluzione estetica delle opere rimanenti, che ne ottimizzeranno lentamente le caratteristiche e la composizione per imitare le caratteristiche dei dipinti più “desiderabili”.

Il risultato estetico di ogni MVP è determinato da un algoritmo che tiene traccia di una serie di fattori, comprese le prestazioni di ogni singolo MVP in termini di simpatia e potenziale nell’attirare l’attenzione, e considerazioni come “Mi piace”, clic e coinvolgimento degli utenti. La serie culmina con The Most Valuable Painting, che alla fine sarà influenzata dalle vendite dei precedenti 511 MVP; l’ultimo dipinto venduto detiene tutto il valore estetico determinato dalla preferenza dello spettatore e del collezionista.

La serie vivrà online su MVP.Art prima di essere rilasciata sul mercato da Aorist. Gli utenti possono acquistare uno o più MVP partecipando all’estrazione. Ai partecipanti vincitori verrà assegnato un intervallo di tempo per selezionare in diretta il loro MVP. Ogni estrazione aumenterà di prezzo in base a una struttura tariffaria predeterminata, il che significa che gli MVP aumenteranno di valore man mano che ci si avvicini a The Most Valuable Painting. Dopo la selezione, l’MVP verrà coniato come NFT e archiviato sulla blockchain di Algorand, che ne descriverà le proprietà uniche, la storia dell’evoluzione e un video del “viaggio” digitale dell’opera.

Questo progetto sarà uno spartiacque tra i metodi del passato che hanno decretato il valore dell’arte, quasi avvicinandosi all’intelligenza artificiale che ne bandirà le sorti.

Il progetto dell’artista Lund allude alla conseguenza della quantificazione del valore e di come il mondo dell’arte e il nuovo ecosistema digitale creino un senso unificato di valore quando, in realtà, il valore di un’opera d’arte è una complessa interrelazione di fattori in continua evoluzione, non per ultimi scaturiti dai gusti estetici soggettivi dello spettatore.

Attraverso i suoi lavori, Lund indaga le ultime problematiche generate dalla crescente digitalizzazione della società contemporanea. Questa tensione, dettata dal febbrile cambiamento diventa un ecosistema perfetto nel quale andare a creare sistemi, impostare parametri che spesso richiedono la partecipazione dello spettatore. Ritenuto uno degli artisti più interessanti da seguire, indubbiamente venerato per la sua arte concettuale, che combina la tecnologia digitale all’avanguardia con il commento critico sui sistemi di rete e le strutture di alimentazione contemporanei. È entrata nel mito, la sua controversa mostra alla The Photographer’s Gallery di Londra nel 2019, intitolata Operation Earnest Voice, che mirava a ribaltare la decisione sulla Brexit in Inghilterra.

Chissà se Most Valuable Painting riuscirà a ribaltare la nostra percezione, l’estetica ed il valore dell’arte? Oltre a ribaltare le dinamiche tra mercato, collezionisti ed artisti? Ne parlo con Jonas Lund.

Come è stata determinata dai collezionisti la produzione di arte contemporanea, in questi ultimi anni? Qual è la tua idea? Puoi introdurci la tua mostra?

La connessione tra il mercato dell’arte, i collezionisti, le istituzioni, le gallerie e gli artisti è profondamente intrecciata, ma c’è poca trasparenza o non ci sono intuizioni precise su ciò che sta realmente accadendo. Negli Stati Uniti, ad esempio, tra il 2007 e il 2013, quasi un terzo di tutte le mostre personali nei musei e nelle istituzioni provengono da artisti rappresentati da sole cinque gallerie: Gagosian Gallery, Marian Goodman, Pace, David Zwirner e Hauser & Wirth. Il motivo principale è che l’istituzione non ha abbastanza budget per produrre le mostre, quindi la galleria interviene e finanzia la mostra, e di conseguenza i prezzi di mercato degli artisti possono aumentare con la giustificazione di una mostra personale presso un’importante istituzione. Ora, chi c’è nel consiglio di amministrazione del museo? I collezionisti. Quindi supponiamo che tu sia un collezionista del consiglio di un’importante istituzione e che tu abbia collezionato molte opere dell’artista A, chiaramente è nel tuo interesse promuovere la piattaforma dell’artista A e fare pressioni affinché questo artista tenga una mostra personale, poiché migliorerà il valore di mercato dell’artista A. Questo è solo un esempio delle dinamiche e delle interrelazioni tra mercato, collezionisti e artisti. Con MVP (Most Valuable Painting) il processo produttivo è trasparente, e per ogni scelta fatta da un collezionista, la serie trasforma e aggiorna la propria estetica in base a questa preferenza, per rispondere al meglio alla domanda e alle preferenze e decisioni di uno dei gruppi più influenti della rete mondiale dell’arte. “Segui i soldi”, come si dice nel giornalismo investigativo. Basato sulla teoria istituzionale dell’arte di George Dickie‘; “Un’opera d’arte in senso classificatorio è 1) un manufatto 2) al quale una o più persone che agiscono per conto di una certa istituzione sociale (il mondo dell’arte) hanno conferito lo status di candidato all’apprezzamento.”. Quindi, in termini più semplici, l’arte è tutto ciò che il mondo dell’arte dice essere arte, e per estensione l’arte “buona” rilevante è tutto ciò che il mondo dell’arte dice essere “buona” e arte pertinente. Con MVP l’intero sistema è coperto, poiché i collezionisti determinano la direzione della trasformazione dei pezzi, e poiché sono uno dei principali rappresentanti del mondo dell’arte, qualunque cosa dicano diventa la verità stabilita, il “consenso oggettivo” nel mondo dell’arte. La rete ha stabilito che si tratta di arte rilevante con un’alta qualità, e così è. In questo senso, non importa quale sia l’aspetto dell’MVP finale, poiché è già stato determinato come il più prezioso, sia dal sistema MVP che dai collezionisti.

In che modo tecnologia e innovazione stanno cambiando il linguaggio dell’arte?

L’arte contemporanea commenta, riflette, esplora, critica, la nostra cultura contemporanea, e la nostra cultura è profondamente connessa e influenzata dalla tecnologia. La tecnologia cambia la cultura e la società, quindi cambia e influenza il “linguaggio dell’arte”.

Un esempio del tuo impegno politico è stata la controversa mostra alla The Photographer’s Gallery di Londra nel 2019, intitolata Operation Earnest Voice, che mirava a ribaltare la decisione sulla Brexit in Inghilterra.

Operation Earnest Voice è stata un’installazione performativa creata come agenzia di influenza online con l’obiettivo e la missione di invertire e annullare la Brexit. L’installazione/performance ha preso il nome e l’ispirazione dall’Operation Earnest Voice, campagna sponsorizzata dagli Stati Uniti, il cui scopo è diffondere la propaganda filoamericana sui siti di social network. La campagna si basava su pupazzi con i calzini per commentare e far deragliare le conversazioni online, con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica su qualsiasi argomento o tema particolare. La Cina ha un’operazione simile chiamata The 50th Party e quella russa si chiama The Internet Research Agency. L’ufficio di Operation Earnest Voice utilizza strumenti e strategie simili per influenzare il pubblico. In parte seria, in parte satirica, Operation Earnest Voice mirava a rendere visibili la tecnologia e i processi che alimentano le campagne di informazione e di disinformazione online. Ispirandosi agli strumenti e alle tecniche utilizzate da Cambridge Analytica, Operation Earnest Voice ha invitato il pubblico a testimoniare la facilità con cui la disinformazione potrebbe essere diffusa e la banalità della politica d’ufficio.