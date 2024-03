Unveiled Beauty, la bellezza del corpo umano va all’asta da Finarte

Dopo il record di aggiudicazioni raggiunto nel 2023, il Dipartimento di Fotografia di Finarte apre il nuovo anno con un’asta che celebra il mondo del nudo, con appuntamento il 14 marzo nella sede di Via dei Bossi, a Milano.

Il catalogo si compone di 160 lotti provenienti dagli scatti dei più importanti autori nazionali e internazionali della fotografia del Novecento, come Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli, Nobuyoshi Araki e Lucien Clergue, che con la sua stampa cibachrome vintage Vikki in Death Valley del 1981 (stima € 1800-2500) dà corpo e volto alla copertina del catalogo. Interessante il suo confronto con l’altro grande maestro del colore, Franco Fontana, presente nella selezione con lavori come Frammenti (stima € 1200-1800). Unveiled Beauty raccoglie così un insieme di opere fotografiche realizzate in un ampio arco di decenni, dagli anni ’20 fino agli anni ’80 e che, poste in relazione tra loro, sottolineano una forza espressiva tale che le porta a sfidare il tempo, risultando oggi di assoluta contemporaneità.

La vendita si apre con gli scatti rivoluzionari di Lisetta Carmi, le cui opere stanno ricevendo attualmente molta attenzione. Infatti, a un anno dalla sua scomparsa, lo scorso dicembre si è conclusa la prima mostra a lei dedicata nel Regno Unito alla Estorik Collection of Modern Italian Art di Londra dal titolo Lisetta Carmi: Identities, che riportava i volti e la vita degli emarginati della società, come la classe operaia e la comunità trans di Genova, sua città natale. Scatti dal valore socio-politico di quella parte della cultura italiana spesso trascurata e silenziata. Di Carmi, da Finarte, sono offerte due fotografie provenienti dalla serie I Travestiti (1965/1971), entrambe stimate € 2500-3000.

Insieme a loro, la vendita si compone anche della stretta inquadratura di Edward Weston che taglia il corpo nel dettaglio (è il caso di Breast, stima € 2500-3500); dei nudi statuari femminili e maschili di inizio Novecento del Barone Wilhelm von Gloeden; del nudo Senza titolo di Man Ray (stima € 1000 – 1500); dell’erotismo mai idealizzato di Carlo Mollino nella polaroid degli anni ’70 Senza titolo (Figura femminile in studio), con una delle stime più alte, € 8000-10.000; del trittico di polaroid dai toni caldi e dalla costruzione onirica di Maurizio Galimberti, Tre nudi Stella di Plastica, Parigi, 2015 (stima € 2000-3000); fino alle donne giapponesi strette nella pratica del bondage negli scatti di Nobuyoshi Araki.

Il catalogo continua con l’armonia americana di Imogen Cunningham, con quella francese di Henri Cartier-Bresson, che costruisce nelle pose giocose delle prostitute andaluse, fino a quella elegante e teatrale nello scatto del 1939 Lisa with Harp del tedesco-statunitense Horst P. Horst. Una lunga lista di autori da scoprire e riscoprire.