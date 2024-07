È uno degli aeroporti più trafficati al mondo e presto il John F. Kennedy di New York diventerà anche il più artistico, grazie a un nuovo super progetto che coinvolgerà 18 artisti internazionali, invitati a realizzare opere e installazioni per il nuovo Terminal 6. Tra gli autori, un nutrito gruppo risiede a New York, come Charles Gaines e Barbara Kruger ma altri provengono da altri Paesi. Obiettivo del progetto, infatti, è restituire ai passeggeri che transitano per l’aeroporto l’immagine dell’effervescenza culturale della metropoli ma anche l’apertura alle diverse culture di tutto il mondo. Le opere d’arte previste per il Terminal 6 includono sculture sospese di Laure Prouvost e Haegue Yang e opere murali di Nevin Aladag e Sky Hopinka. Shara Hughes, Eddie Martinez, Kambui Olujimi, Candida Alvarez e Charline von Heyl sono alcuni tra gli altri artisti coinvolti.

Il budget per il progetto d’arte contemporanea è di 22 milioni di dollari ed è finanziato interamente da JFK Millennium Partners, un consorzio di imprenditori guidato da Vantage Group, società aeroportuale che ha portato avanti diversi progetti artistici anche nell’altro aeroporto di New York, LaGuardia. Il costo totale dei lavori per il Terminal 6 ammonta a ben 4,2 miliardi di dollari e i primi gate apriranno nel 2026. Per il progetto d’arte contemporanea, la Port Authority – l’agenzia che si occupa della gestione delle infrastrutture dei trasporti a New York e nel New Jersey – ha collaborato con il Public Art Fund, storica organizzazione non-profit con sede a New York, che è stata responsabile della commissione delle opere d’arte per gli aeroporti di LaGuardia e Newark.

«L’arte assume un ruolo da protagonista nel nuovo Terminal 6. Pareti, pavimenti, soffitti e volumi saranno arricchiti da commissioni site-specific integrate architettonicamente e realizzate da alcuni degli artisti più straordinari del nostro tempo», ha affermato Nicholas Baume, direttore artistico del Public Art Fund. «Come il Terminal 6 e la stessa New York, la portata del programma artistico è globale, con artisti provenienti da vicino e da lontano, da voci emergenti e rivoluzionarie a personaggi già celebrati».

«Proprio come abbiamo fatto a LaGuardia e al Terminal A di Newark-Liberty, le opere d’arte per il nuovo Terminal 6 del JFK stupiranno i viaggiatori e contribuiranno a creare la sensazione unica di New York», ha affermato il direttore esecutivo della Port Authority, Rick Cotton, in una dichiarazione. «L’arte porta visitatori da tutto il mondo a New York e il nostro nuovo gateway internazionale al JFK sarà una destinazione artistica in sé e per sé», ha affermato George Casey, presidente del consiglio di amministrazione di JFK Millennium Partners e presidente e CEO di Vantage Group.