La vita a Milano riprende dopo la pandemia? Di certo quello che vi stiamo per raccontare è un bel segnale verso una ritrovata normalità.

Da domani, infatti, nasce ufficialmente ZONA MONTI, ovvero quel settore della città che si snoda proprio intorno alla via Vincenzo Monti, tra le stazioni della metropolitana Cadorna e Concilizione, a due passi dal Cenacolo e dal Castello.

Federico Luger, Officine Saffi, Panati Atelier (a cura di Twenty 14), Galleria Tonelli e Viasaterna, insieme all’Archivio Vincenzo Agnetti, Fondazione Stelline e Fondazione Piero Portaluppi, si sono uniti in una nuova squadra per promuovere l’offerta culturale di questa zona così centrale ma, talvolta, considerata un po’ fuori dalle rotte dell’arte contemporanea.

E in attesa della visita (pronazione qui) agli spazi, domani dalle 12 alle 22, con due passeggiate d’architettura guidate da Maria Vittoria Capitanucci e un intervento di Marco De Michelis, noi ci siamo fatti raccontare dai protagonisti la loro idea…non risparmiando qualche questione un po’ scomoda.

Zona Monti nasce in risposta a tutte le altre zone di Milano che in questi anni sono nate (e anche scomparse)?

«Zona Monti nasce da un sentire condiviso, quello di apprezzare il quartiere che ci circonda, e la volontà di provare a vivacizzarlo, invitando la città a ri-scoprirlo attraverso un percorso nell’arte e nell’architettura che tocca diversi linguaggi ed epoche. Zona Monti non è nata da una strategia “in risposta a”. Le varie zone e distretti che negli anni hanno caratterizzato più o meno felicemente il panorama cittadino sono nate da sinergie ed esigenze ciascuna diversa dall’altra, dalle Cinque Vie a Brera District, piuttosto che Lambrate o BienNolo. Oggi, in particolare, il cambiamento d’orizzonte che stiamo attraversando e che ci spinge in una dimensione più local, sollecita e favorisce la naturale necessità di far confluire verso un obiettivo comune le nostre energie. È un esperimento che vorremmo portare avanti e veder crescere».

Cosa offre Zona Monti nella vostra idea rispetto al resto di Milano?

«Più che “rispetto a” ci piace pensare a un “oltre a”. Milano offre una grande stratificazione di bellezze culturali, alcune più valorizzate e conosciute di altre. Zona Monti ha tanto da offrire, accanto ai gioielli d’arte e architettura come Santa Maria delle Grazie e l’Ultima Cena di Leonardo, al Castello Sforzesco con La Pietà Rondanini di Michelangelo, o al liberty dei palazzi di Via Saffi e Revere, ha numerosi edifici da riscoprire realizzati da maestri straordinari come Portaluppi, Magistretti, Zanuso, Caccia Dominioni, Giò Ponti, Gardella, Piccoli… E le sue Fondazioni pubbliche e private come il Palazzo delle Stelline, la Fondazione Piero Portaluppi, Castiglioni, Albini, e gli archivi Vincenzo Agnetti e Melotti, luoghi di grande valore culturale. E le nostre gallerie d’arte, che svolgono un ruolo culturale dinamico, presentando mostre sulla ricerca contemporanea. Poi ci sono molti negozi, bar, ristoranti e pasticcerie di qualità, capaci di accogliere e vivacizzare il quartiere».

C’è bisogno di unione in questo periodo decisamente poco felice per la città che – al contrario di altre – sta facendo parecchia fatica a rimettersi in pista? Ma con quali strategie? Milano, dopo il lockdown, sembra aver perso la direzione. Forse perché senza il grande evento a fare da traino la città non si è mai organizzata davvero “dal basso”, in associazionismo e con una coscienza realmente culturale e filantropica non solo legata al momento e all’economia?

«Zona Monti è la nostra risposta. Abbiamo fatto squadra, rispettando le peculiarità di ognuno, abbiamo coinvolto il quartiere. Grazie alla preziosa collaborazione con Maria Vittoria Capitanucci, storico dell’architettura e docente al Politecnico di Milano abbiamo organizzato dei tour guidati all’aperto, alla riscoperta degli edifici della zona, tracciando un percorso ideale in grado di avvicinare le tante realtà e offrendo al pubblico un momento di approfondimento culturale. Non abbiamo inventato nulla, abbiamo avuto il desiderio di unire le nostre energie: la dinamica dell’evento funziona solo se alimenta relazioni virtuose, sia culturali che economiche. In una situazione globale ancora drammatica una risposta misurata e attenta nell’interesse della collettività potrebbe essere una delle soluzioni praticabili».