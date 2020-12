Albero di Natale ad arte: Massimo Uberti firma quello per Fiera Milano

Durante le festività, quest’anno, la gita al museo dovremmo scordarcela. Come dovremmo scordarci molte altre cose proibite da un governo che – se non lo aveste ancora notato – vi invitiamo attentamente ad osservare per scoprire quelli che sono i programmi della politica dell’assurdo (per usare un eufemismo ironico).

L’arte, quest’anno, dovremo vederla in streaming, o forse – se qualcuno non firmerà un nuovo DPCM per impedirlo – potremmo osservarla passeggiando.

E così a Milano potrebbe capitare di incontrare E ogni cosa è connessa con tutte le altre, il progetto di Massimo Uberti pensato per il personale sanitario del Policlinico della città che attualmente ha una sua succursale anche nei padiglioni della vecchia fiera in viale Teodorico – Scarampo.

Un omaggio alla città, e a chi si sta impegnando nella lotta contro il virus, usando come trait d’union la citazione leonardesca.

“Ho immaginato un alfabeto di lettere, per creare nuove parole da condividere e per immaginare nuove visioni, in un dialogo partecipativo e aperto con la città. Di giorno, l’opera si illumina attraverso i riflessi della luce naturale, lo scorrere dei colori del cielo e il paesaggio in una cromia, mai uguale, che diventa caleidoscopio di nuove possibilità. Quando cala la sera, il messaggio leonardesco riportato nella scritta al neon, considerato universalmente la prima legge dell’ecologia, ci ricorda che solo rispettando tutti gli elementi della natura e attraverso la convivenza delle diversità, l’uomo potrà guardare al futuro” – spiega Massimo Uberti, che ha addobbato l’abete di 7 metri (che al termine della performance tornerà vivo al vivaio da dove proviene) con trecento lettere specchianti.

Un messaggio, rimarca Fiera Milano nella persona del Presidente Enrico Pazzali, offerto al personale sanitario che in questi mesi sta lavorando nei locali messi a disposizione generosamente dall’Ente Fiera.

“Questa installazione è il ringraziamento di Fondazione Fiera Milano verso chi arriva al Natale aiutando le persone più in difficoltà”.