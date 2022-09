Alfred Tarazi, Nation’s inflation – Castello 2432, Fondamenta dei Penini

Sicuramente tra le vostre mansioni giornaliere c’è qualcosa che vi porta ad uscire mettervi in strada, andare al supermercato, dal giornalaio, in farmacia o semplicemente al bar per fare e pagare il commerciante di turno. Se ogni volta che pagate estraendo banconote o monete vi soffermaste un attimo a riflettere sul viaggio che questi oggetti di grande valore hanno fatto, potreste rendervi conto che hanno un lunga storia da raccontare.

Siamo abituati a pensare al denaro come ad un mezzo di acquisto e spesso ci si dimentica del valore storico che questo ha, se ci riflettiamo il denaro può raccontare tranquillamente la storia di un paese.

A Venezia in zona arsenale presso fondamenta dei Penini ha inaugurato venerdì 2 settembre la mostra personale dell’artista libanese Alfred Tarazi, a cura di Yasmine Helou giovane curatrice da sempre attenta al potenziale artistico della sua terra di origine.

La mostra di Tarazi è un racconto per immagini storiche e immagini delle monete del conio libanese, il percorso che si intraprende all’interno della personale parte da una riflessione dell’artista che si interroga: All’inizio, era il mio interesse per la storia del Libano che ha dato vita a questo progetto. Stavo cercando di dare un senso alla guerra civile libanese e avevo molte domande da fare. L’analisi e la ricerca lo portano a ricostruire il Libano pre guerra e post guerra attraverso il denaro, il suo valore, l’inflazione negli anni ricostruendo di fatti un opera nel tempo che racconta un paese e la sua storia, nel bene e nel male.

Le sue stampe che sono una fusione di immagini storiche con le banconote del paese accompagnano il visitatore a comprendere storicamente ogni passaggio necessario per comprendere un paese così interessante ed altrettanto martoriato.

La personale di Tarazi è un ottima finestra sul Libano per chi vuole comprendere meglio attraverso un percorso analitico cosa è accaduto nella terra dei cedri a livello monetario, a livello di business ma anche a livello storico.

Si possono conoscere cose nuove e capire come il Libano sia risorto sia a livello umano ed economico più volte, cercando di imparare il più possibile dal proprio passato.

Le monete hanno una storia, con loro raccontano non solo le persone che le posseggono ma anche i paesi e le nazioni che le detengono. Una volta un giudice italiano ha detto: se volete capire un paese, cercate nei soldi la sua storia, e proprio così Tarazi attraverso la sua opera racconta il proprio paese, cercando di non dimenticare nulla, nel bene e nel male.