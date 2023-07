La 21a edizione di Art Stays, intitolata Voyage è dedicata interamente al desiderio di conoscere, di viaggiare, di trovare un senso alle cose. Voyage è una metafora della condizione umana, della migrazione, della tradizione, e del viaggio. Tutti gli artisti e le opere scelte utilizzano l’arte per indagare i complicati modi in cui il viaggio può plasmare, affascinare ed influenzare l’uomo.

Anche quest’anno i direttori e curatori Jernej Forbici e Marika Vicari invitano il pubblico in un viaggio attraverso l’arte contemporanea in compagnia di artisti internazionali curatori, musicisti e galleristi.

L’evento inaugurale sarà il 6 luglio, quando alle 18.00, presso la Chiesa del Monastero Domenicano, la proiezione di Voyage d’Hiver di Robert Cahen, noto artista francese che si occupa di un mondo ricco di sfumature, documenti del viaggio antartico presentati come viaggi metaforici dell’immaginario, squisite fantasticherie che descrivono passaggi di tempo, luogo, memoria e percezione. Seguirà alle 19.00 l’inaugurazione della mostra Heimat pt.2 dell’artista italiano Zazzaro Otto presso il Monastero Dominicano. Alle 20.00, presso la Biblioteca di Ptuj, Ciril Jazbec e Matjaž Krivic presenteranno On the edge, una mostra fotografica che ci guiderà verso il futuro e la lotta al cambiamento climatico.

La mostra principale si svolgerà presso la Galleria Civica di Ptuj, presenterà una selezione di opere di artisti internazionali affermati come Nika Autor, Gabriele Basilico, Maxime Berthou & Mark Požlep, Vincenzo Castella, DK, Hamish Fulton, Jošt Franko, Luigi Ghirri, Armin Linke, Robert Smithson/Nancy Holt e Bill Viola.

Il cortile del Castello di Ptuj sarà l’ambientazione per Shipwreck, un’installazione site specific che crea un dialogo collaborativo tra Marika Vicari, Jernej Forbici, Dušan Fišer e Marek Schovanek. Nelle storiche sale barocche del Castello di Ptuj, presentiamo alcune originali e fragili opere di cotone di Alessandro Cardinale e di carta di L’OrMA. Sembrano prendere vita dalle pagine della storia e del Codice atlantico di Leonardo le Flying shuttles rivisitate da Transversal project (Erika Vicari) qui proposte in un unica installazione di intriganti oggetti sonori che giocano sulla forma metaforica del viaggio.

La Galerija Miheliceva, una storica torre di difesa risalente al periodo rinascimentale, ospita Overturism, una mostra di cinque artisti Riccardo Costantini, Igor Molin, Polona Petek, Steven Marshall e Marek Schovanek che affronta il tema dell’ Overtourism, una delle parole più utilizzate per ridimensionare l’essere umano. Le destinazioni soffrono di turismo, sovraffollamento. Si arriva ad affermare l’ ultimo punto di vista e definizione nello spettacolo ovvero che i Turisti sono terroristi!

Così come il buon viaggiatore ama partire alla scoperta del mondo – dapprima da solo, poi talvolta in compagnia di persone da cui è ispirato e in cui ha fiducia – anche Marika Vicari e Jernej Forbici, come artisti e curatori, amano spesso rappresentare nel loro universo l’incontro di luoghi e persone che popolano la loro quotidianità, o che li sorprendono proprio per la loro alterità. Da questo nasce il progetto itinerante Travelling with… Beti Bricelj, Tina Dobrajc, Dušan Fišer, Mito Gegič, Aleksij Kobal, Miha Štrukelj, Uroš Potočnik e Jurij Zadnikar ospitato per la prima volta in Slovenia nella nuova Galleria Luna. Ispirati alla storia dell’Arca di Noè, gli animali dipinti a colori di Brian Keith Stephens saranno presentati alla Galerija Magistrat offriranno la possibilità di oggettivare la natura per ripensare un contratto naturale.

Il ricco programma sarà completato dai concerti di Katalena, AKA Neomi e Jure Pukl Trio, dalla proiezione di In Transit SFO…PVG…LHR…MEX…LAX di Chip Lord, dai saggi cinematografici Southwind e Soutien de Famille di Maxime Berthou e Mark Požlep presso Art Stays Cinema, da conferenze, dibattiti con la partecipazione di Mark Požlep, Zazzaro Otto, Igor Molin e Riccardo Costantini.

La mostra di cartoline (Postcards) alla Galerija FO.VI vi porterà fuori dalla città di Ptuj a Strnišče, Kidričevo in un viaggio attraverso la storia del Festival Art Stays, che da vent’anni porta a Ptuj artisti da tutto il mondo. Si tratta di un progetto in progress che è una presentazione della geografia e della memoria del loro passaggio. Tra loro: Mariantonietta Bagliato, Elisa Bertaglia, Karin Andersen, Lynn Book, Marcela Cernadas, Jeongmoon Choi, Mario Ciaramella, Elio Ciol, Stefano Ciol, Riccardo Costantini, Cuoghi Corsello, Costantino Ciervo, Eva Gerd, Gabriele Grones, Michelangelo Galliani, Oki Izumi, Rosa Jijon, Olga Lah, Matthias Langer, Marco Gradi, Igor Molin, Noriko Obara, Laura Pozzar, Simone Del Pizzol, Alex Pinna, Alan Rankle, Tobia Rava’, Paola Rossi, Joachim Seinfeld, Rosa Sigrun, Zoie So, Chiara Sorgato, Tanja Špenko, Andrea Tagliapietra, Polona Tratnik, Walter Trecchi, Koen Vanmechelen, Perino&Vele, Transversal project (Erika Vicari), Gal Weinstein, Alice Zanin

Quest’anno seguiranno anche i laboratori dell’Art Stays Summer Academy per bambini e famiglie al Parco del Sole di Ptuj e, come da tradizione, la visita guidata finale.

Il programma, diretto e curato da Jernej Forbici e Marika Vicari, è stato creato in collaborazione con gli artisti presenti e invitati: Nika Autor, Gabriele Basilico, Maxime Berthou, Beti Bricelj, Robert Cahen, Alessandro Cardinale Vincenzo Castella, Riccardo Costantini, DK, Tina Dobrajc, Dušan Fišer, Jernej Forbici, Hamish Fulton, Jošt Franko, Mito Gegič, Luigi Ghirri, Jadra, Ciril Jazbec, Katalena, , Aleksij Kobal, Matjaž Krivic, Armin Linke, L’OrMA, Steven Marshall, Igor Molin, Aka Neomi, Zazzaro Otto, Polona Petek, Uroš Potočnik, Mark Požlep, Marek Schovanek, Robert Smithson/Nancy Holt, Brian Keith Stephens, Miha Štrukelj, Marika Vicari, Bill Viola, Jurij Zadnikar.

Un ringraziamento specile alle gallerie e istituzioni internazionali

Galerija Fotografija, Galerija Luna, Studio La citta’, Punto sull’arte, Galleria d’arte l’Occhio, Artnoble Gallery, Vistamare, Galleria Michela Rizzo, Galerija FO.VI, Electronic Arts Intermix,

Il programma del Festival e’ sostenuto da:

Ptuj Municipality e Ministry of Culture of Republic of Slovenia.

Partners: Ptuj – Ormož Regional Museum, Ptuj City Gallery, Ptuj City Theatre, Dominican Monastery, Javne sluzbe Ptuj, Espoarte, Mladina, Exibart, Festivalsko vino Turcan , Ptujska klet, Kobal, Hotel Mitra, Hotel Poetovio Admiral, Muzikafe, Alinea, Tam- Tam

VOYAGE, FESTIVAL ART STAYS, 2023

Direttori e curatori: Jernej Forbici e Marika Vicari

Fine settimana di apertura: 6 luglio-9 luglio 2023

Date: 6 luglio-10 settembre 2023