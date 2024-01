Curatela e responsabilità: il talk alla Galleria Mondoromulo di Benevento

Dal 9 dicembre 2023, la galleria Mondoromulo Arte Contemporanea di Castelvenere, provincia di Benevento, in Campania, ospita la mostra collettiva Cura_MONDO, curata da Maria Venditti (sociologa/cyborg). Gli artisti coinvolti sono Vincenzo D’Argenio, Maria Gagliardi, Daniela Conte, Gianmarco Biele, Sara Cancellieri, Pietro Antolini, Fabrizio De Cunto, Andrea Gulino, Jacopo Dimastrogiovanni con la presenza di opere di Massimo Rao gentilmente concesse dall’omonima Pinacoteca di San Salvatore Telesino.

«Ho sempre ricercato l’arte come un particolare momento di estasi, di defaticamento, di sincerità e insieme come potentissima occasione di apprendimento ed esercizio del pensiero», così Venditti ha raccontato l’esperienza da curatrice, «Arrivata come naturale conseguenza alla mia autentica, appassionata partecipazione alle iniziative della galleria, soprattutto rispetto all’impronta etica scelta dal gallerista Flavio Romualdo Garofano. Un luogo d’arte e di ricerca è divenuto uno spazio di comunità. Ciò ha consentito di ritrovare, riunire, richiamare artisti a cui la mia esperienza di vita è già da tempo intrecciata ed altri di cui seguivo ed apprezzavo il “movente” artistico».

«Il tema della mostra, oltre a essere un chiaro riferimento alla mia inedita esperienza da curatrice – ha proseguito Venditti –, nasce da una esigenza di dare centralità all’esperienza della cura, intesa come pratica e non come intervento. Scardinare questo termine dall’immaginario medico, o partire da lì, per riferirci al tema più ampio della corresponsabilità e della relazione, della riappropriazione di destini individuali e destinazioni collettive».

A conclusione di questo percorso, sabato, 27 gennaio, dalle 17 è previsto, tra le mura della galleria, un incontro sul tema della curatela. «L’obiettivo è di creare un confronto informale sull’arte e la cura in modo da cominciare a ricostruire un terreno di coesione e collaborazione per poter riportare al centro del discorso culturale sannita l’arte contemporanea», queste le parole del gallerista Flavio Romualdo Garofano.

L’evento è stato voluto, in particolare, da Venditti: «Ho desiderato che la mostra potesse ospitare momenti di dialogo, oltre a quello silenzioso e trascendentale con le opere d’arte scelte, anche e soprattutto con le voci che animano il mondo dell’arte da varie prospettive. Abbiamo deciso così di celebrare il momento di chiusura della collettiva con un dibattito sul tema della curatela, con il contributo del professore Maurizio Cimino e l’esperienza di artisti, galleristi e curatori per un confronto sincero intorno a questo grande esercizio di democrazia e libertà che è fare arte e proporla e promuoverla». Saranno presenti i curatori che già hanno collaborato con la galleria, tra cui la stessa Venditti e Marco Amore, e artisti che si sono messi in discussione con Mondoromulo arte contemporanea.