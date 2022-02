Da Milano a Tokyo. Prada porta in Giappone la mostra Role Play

Prada presenta “Role Play”, una mostra organizzata con il supporto di

Fondazione Prada, a

Prada vola in Giappone e porta a Tokyo Role Play. Una seconda versione del progetto in programma negli spazi di Osservatorio Fondazione Prada a Milano che inaugurerà il 19 febbraio 2022, sarà visibile dall’11 marzo al quinto piano del Prada Aoyama, l’iconico edificio progettato da Herzog & de Meuron come boutique esclusiva della maison.

La mostra, curata da Melissa Harris con il sostegno di Fondazione Prada esplora i processi di ricerca, proiezione e creazione di possibili identità alternative e idealizzate. Il gioco di ruolo, la creazione di alter ego e la proliferazione di sé sono tra le possibili strategie che gli artisti della mostra adottano per indagare l’essenza di ogni individuo e la sua immagine esterna.

Come sottolineato dalla curatrice, “un alter ego, un personaggio o un avatar possono

rappresentare delle aspirazioni. Possono appartenere alla propria storia personale e culturale o richiamare un senso di alterità. Possono essere una forma di attivismo, o un mezzo per muoversi attraverso posizioni radicate, persino estreme, verso l’empatia, per mettersi letteralmente nei panni di un altro.”

La fotografia è uno dei linguaggi visivi più adatti a questo scopo e proprio per questo è stata scelta in mostra come mezzo espressivo. Senza dimenticare la sua evoluzione fino ad abbracciare il gaming, le piattaforme social e altri contesti innovativi di gioco di ruolo tanto da rafforzare la nostra ossessione per il concetto di identità.

Protagonisti saranno fotografie, video e lavori sonori di artisti internazionali come Juno Calypso, Beatrice Marchi, Haruka Sakaguchi e Griselda San Martin, Tomoko Sawada e Bogosi Sekhukhuni, in un’installazione luminosa concepita dall’agenzia creativa Random Studio.