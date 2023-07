Giornata del Contemporaneo 2023: aperte le iscrizioni per partecipare

Si terrà sabato, 7 ottobre 2023, la Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, giunta ormai alla 19ma edizione. Realizzata con il sostegno della DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC – Ministero della Cultura, la Giornata del Contemporaneo può contare anche sulla collaborazione con la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Infatti, come anche nelle ultime edizioni, saranno coinvolte, in un calendario di attività speciali e progetti pensati ad hoc, non solo musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista su tutto il territorio nazionale, ma anche le istituzioni della rete diplomatico-consolare del MAECI, composta da Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, per raccontare «La vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese» ma anche oltre.

Giornata del Contemporaneo 2023: l’immagine guida di Binta Diaw

Come da tradizione, l’ideazione dell’immagine guida viene affidata a un artista e questa volta è stata individuata Binta Diaw, scelta da Direttrici e Direttori dei musei AMACI. L’artista italo-senegalese, nata a Milano nel 1995, ha presentato l’opera Pa(y)sage Corporel (2023). Gli autori delle immagini degli scorsi anni sono stati Michelangelo Pistoletto (2006), Maurizio Cattelan (2007), Paola Pivi (2008), Luigi Ontani (2009), Stefano Arienti (2010), Giulio Paolini (2011), Francesco Vezzoli (2012), Marzia Migliora (2013), Adrian Paci (2014), Alfredo Pirri (2015), Emilio Isgrò (2016), Liliana Moro (2017), Marcello Maloberti (2018), Eva Marisaldi (2019), Armin Linke (2021) e Giorgio Andreotta Calò (2022).

Binta Diaw attualmente vive e lavora tra Milano e a Dakar. Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e all’ÉSAD di Grenoble. Ha esposto in rassegne internazionali quali: Liverpool Biennial, 2023; 12th Berlin Biennale, 2022; 13th Rencontres de Bamako / Biennale Africaine de la Photographie, 2022; Young Artists Biennale San Marino, 2021; e presso importanti spazi espositivi tra cui Trondheim Kunstall (Trondheim), Prometeogallery by Ida Pisani (Milano); Galerie Cécile Fakhoury (Abidjan,Dakar, Paris); Bungalow ChertLüdde (Berlino); Museo Madre (Napoli); Museo Novecento (2021); Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (2020); Museo MA*GA (2020). Ha ricevuto inoltre numerosi premi quali il Première Laurèate – Prix Carta Bianca (2022); il Premio PART-Rimini (2022) e la Bourse d’art Plastique de Grenoble (2020).

L’immagine realizzata da Binta Diaw per la Giornata del Contemporaneo 2023 prende lo spunto da una lunga ricerca incentrata sulla relazione tra il corpo femminile nero e le tracce di colonialismo presenti nella società odierna. A ispirare l’opera, è un detto popolare in lingua Wolof della tradizione senegalese: Nit nitay garabam, L’essere umano è cura dell’essere umano. «La parola garab ha un duplice significato, pianta e medicina/cura: attraverso la poeticità di questo proverbio tradotto in immagine, l’artista sottolinea il legame inscindibile che unisce l’essere umano alla Natura e viceversa e la necessità di prendersi cura di tutto quello che ci circonda, in quanto parte integrante di noi stessi e delle nostre vite», raccontano dall’organizzazione, spiegando come il filo conduttore della Giornata del Contemporaneo sarà sempre il tema dell’ecologia, connesso a quello della sostenibilità.

Le iniziative e gli ingressi gratuiti

Come nelle scorse edizioni, la manifestazione presenterà diverse attività tutte a ingresso gratuito: una programmazione ad hoc dei Musei associati AMACI, iniziative sviluppate in collaborazione con la rete estera del MAECI, il coinvolgimento della rete dei Luoghi del Contemporaneo promossa dalla DGCC e le proposte dei soggetti aderenti. Un calendario che farà emergere la rete diffusa delle realtà che promuovono i diversi linguaggi contemporanei sul territorio nazionale e internazionale. Per favorire una partecipazione più ampia possibile, la Giornata del Contemporaneo manterrà ancora un formato ibrido, fisico e digitale, con proposte online e nelle sedi fisiche. Le iniziative promosse dalla rete internazionale del MAECI si estenderanno da sabato 7 a venerdì 13 ottobre 2023.

I musei della rete AMACI sono 24: Castel Sant’Elmo, Polo museale della Campania (Napoli); Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (Rivoli – TO); Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana, Prato; Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Madre museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli; Fondazione Musei Civici di Venezia – Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna; Fondazione Museion. Museo di arte moderna e contemporanea, Bolzano; Fondazione Torino Musei – GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino; Fondazione Modena Arti Visive; Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Verona; GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo; ICG – Istituto Centrale per la Grafica, Roma; Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna; Kunst Meran Merano Arte; MA*GA – Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella, (Gallarate – VA); MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma; MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli; MAN_Museo d’Arte Provincia di Nuoro; Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto; MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma; Museo del Novecento, Milano; Museo Marino Marini, Firenze; MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea Matera; PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano; Palazzo Fabroni – Arti Visive Contemporanee, Comune di Pistoia.

Gli spazi che vogliono iscriversi alla Giornata del Contemporaneo possono iscriversi entro il 6 ottobre 2023 tramite il form disponibile a questo link.