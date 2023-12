Guardare chi guarda, report dalla mostra di Henry Taylor a New York

Siamo stati al Whitney Museum of American Art a vedere la retrospettiva, Henry Taylor: B Side, la prima indagine newyorkese su larga scala dell’artista contemporaneo Henry Taylor. Visitabile fino al 28 gennaio 2024, la mostra celebra l’estetica unica, la visione sociale e la sperimentazione dell’artista nato nel 1958 a Los Angeles. Attraverso più di 130 opere, tra dipinti, disegni, sculture e un’installazione, Henry Taylor: B Side cattura una carriera di oltre 30 anni, presentando molte delle opere più riconoscibili dell’autore, inclusi dipinti di familiari, colleghi, leggende e personaggi pubblici tra cui Barack e Michelle Obama, JAY-Z, Martin Luther King, Jr. e altri.

Ispirato dall’esperienza di vita e dall’ambiente intorno all’artista, il lavoro trasmette urgenza ed empatia attraverso un’acuta critica sociale. Sebbene rinomato per i suoi dipinti figurativi, il lavoro di Taylor comprende molti generi e una vasta gamma di influenze storico-artistiche. All’interno di questa diversità stilistica, la narrazione di Taylor offre una giustapposizione tra le rappresentazioni della sua famiglia, degli amici, dei colleghi artisti e del mondo dell’arte, e quelle dell’incarcerazione, della povertà e delle interazioni – spesso mortali – con la polizia vissute dai neri americani.

«Siamo onorati di dare il benvenuto a Henry Taylor al Whitney dopo le importanti apparizioni alla nostra Biennale e alle gallerie delle collezioni», ha affermato Scott Rothkopf, vicedirettore e curatore. «I suoi dipinti bilanciano brillantemente un senso di tenerezza, cura e comunità con uno spirito acuto, una critica mirata e un senso di ampia consapevolezza sociale». La mostra è stata originariamente organizzata dal MOCA – Museum of Contemporary Art di Los Angeles e curata da Bennett Simpson e dall’assistente Anastasia Kahn.

La presentazione al Whitney Museum of Art è organizzata da Barbara Haskell, curatrice del Whitney, con Colton Klein e Caroline Webb, assistenti curatoriali del Whitney. «Henry Taylor è guidato dalla profonda empatia per le persone e le loro storie», afferma Haskell. «Dipinti con intensità cinetica da memoria, ritagli di giornale, istantanee e sedute di persona, i suoi ritratti catturano l’umanità, l’ambiente sociale e l’umore dei suoi soggetti. Combinano colori vibranti e saturi con aree di dettagli ricchi e intimi e con pennellate che creano dipinti che sembrano davvero vivi».

Henry Taylor è nato a Ventura, in California, nel 1958, ed è cresciuto nella vicina Oxnard. Mentre studiava arte all’Oxnard Community College dal 1984 al 1990 e al CalArts California Institute of the Arts, ha lavorato nel turno di notte al Camarillo State Mental Hospital come tecnico psichiatrico. Dopo essersi laureato alla CalArts nel 1995, si è trasferito nel centro di Los Angeles, dove è diventato uno dei pilastri della fiorente comunità artistica di quella zona.

Pur continuando a mantenere una base a Los Angeles, negli ultimi anni Taylor ha viaggiato e dipinto molto a New York, nei Caraibi e in Africa, estendendo la portata internazionale della sua carriera. Nel 2017 è uscito il lavoro di Taylor THE TIMES THAY AINT A CHANGING, FAST ENOUGH! (2017) e le sue opere sono state presentate alla 78ma edizione della Biennale del Whitney, la mostra più longeva sull’arte americana.