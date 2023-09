I pezzi sulla scacchiera globale dell’arte continuano a muoversi e se l’estremo oriente – vedi Corea del Sud ma anche Giappone – rappresentano ormai delle mete ambite, anche la vecchia Europa continua a difendersi. Hauser & Wirth, la super galleria già presente in tutto il mondo, da New York a Hong Kong, da Los Angeles a Minorca, aprirà una nuova sede a Basilea. Hauser & Wirth sarà in buona compagnia: nella città svizzera si tiene annualmente Art Basel, considerata la fiera d’arte più importante, ma anche Liste, altra fiera di grande interesse, e poi ci sono istituzioni molto attive e all’avanguardia nel settore, come la Fondation Beyeler e la Kulturstiftung Basel H. Geiger.

Nonostante la presenza di eventi di grande attrattiva, Basilea rimane però un territorio minato per le grande gallerie internazionali. Solo Larry Gagosian vi ha aperto una sede, dal 2019, riuscendo a mantenerla in maniera permanente. In ogni caso, per Hauser & Wirth si tratta di un ampliamento di interessi nel Paese elvetico, visto che già ha diversi spazi sparsi tra Zurigo – che dista solo un’ora di treno -, St. Moritz e Gstaad. Questa è la diciottesima sede Hauser & Wirth, la sedicesima e la diciassettesima apriranno a Parigi e a New York, nel quartiere SoHo, a ottobre.

Come riportato da The Art Newspaper, la nuova sede di Basilea sarà allestita in uno degli attuali spazi della Galerie Knoell, in Luftgässlein 4, nel centro della città, ma non si tratta di un’acquisizione da parte di Hauser & Wirth. Figlio dello stimato corniciaio Thomas Knoell, Carlo Knoell fondò la galleria nel 2011 e diventerà direttore senior di Hauser & Wirth. Attiva principalmente sul mercato secondario dell’arte del XX secolo, la Galerie Knoell tratta in particolare opere provenienti dalle estate di artisti svizzeri e dai Paesi vicini, come Méret Oppenheim e Verena Loewensberg. Manterrà il suo secondo spazio a Basilea, nella limitrofa Erasmus House in Bäumleingasse 18 – dove Thomas vendeva le cornici – e la gestione dell’archivio e della collezione ma interromperà l’attività espositiva e fieristica. Peraltro, Hauser & Wirth rappresenta i patrimoni di diversi artisti le cui opere sono vendute o esposte da Knoell, tra cui Max Bill, Sophie Taeuber-Arp e Georges Vantongerloo ma non assumerà la rappresentanza degli autori o delle proprietà con cui lavorava la Galerie Knoell.