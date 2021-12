Hype NFT: tre eventi che non lasciano spazio a speculazioni

Con la consapevolezza di tutte le migliorie che devono essere portate – e sono in fase di ultimazione – per poter rendere la crypto arte un movimento sostenibile, da studiare e curare, se si guarda con un po’ di distacco ai successi di quest’anno non si può far altro che convincersi dell’importanza che questa nuova forma d’arte sta acquisendo sempre di più. Nelle ultime settimane abbiamo visto il termine NFT ricoprire il primo posto nella Power 100 di ArtReview e diventare, secondo il dizionario Collins, la parola dell’anno per la rivoluzione che ha portato nel mercato dell’arte.

Un’opera di crypto arte è stata poi scelta da Pantone per celebrare il Veri Peri, la tinta del 2022. Si tratta di Dreams dell’artista britannico mbsjq, mintato su SuperRare 353 giorni fa e comprato dall’attuale proprietario il 17 febbraio 2021 per 7.2816Ξ ($13,344). Con la sua serie d’esordio Astro and the Universe di cui anche Dreams fa parte, Jonathan Quintin ha assunto il ruolo di OG più di un anno fa. Nel suo account Twitter ha fissato un thread dove racconta il suo percorso da grafico a uno degli artisti più influenti nel mondo crypto: chi è mbsjq, cos’è Astro and the Universe e chi sono gli NFT Funkies. Tutto comincia ad agosto del 2020 con il consiglio di un cliente, a cui Quintin si dice per sempre grato per aver cambiato non solo la sua vita ma anche quella di sua figlia, con cui il 14 aprile di quest’anno ha creato una collaborazione andata all’asta su Nifty Gateway.

La prima collezione, mintata il 26 ottobre 2020, viene intitolata Astro & The Universe | Futuristic Art e qui debutta l’alter ego dell’artista, un astronauta che viene posizionato in diverse ambientazioni, da quelle più eteree come il genesis piece di SuperRare Tea and Reflection, a quelle più “fisiche”, come l’opera presentata per il terzo drop della rivista Playboy. Astro & The Universe è diventata una serie in continua evoluzione tanto da coinvolgere in collaborazioni altri artisti, tra cui BakaArts e gli italiani Hackatao, ma anche da attirare l’attenzione di BBC Click, che ha incluso l’artista nella puntata del 13 marzo, appena dopo il “battesimo” di Christie’s, così come della Mercury Phoenix Trust, che ha scelto l’artista per celebrare il 75esimo compleanno di Freddie Mercury.

Non da ultimo, anche mbsjq ha deciso di sfidare il mercato delle immagini per il profilo, creando una serie di collectibles chiamata NFT Funkies, celebrata anche ad Art Basel Miami con un’edizione singola ispirata alla collezione presentata dalla Mirus Gallery di San Francisco.

Se la storia di mbsjq ci fa intravedere quelle che sono le potenzialità di questo nuovo mezzo, al di là delle speculazioni di mercato che sono più che evidenziate dalle vendite a cifre impensabili di Bored Apes Yacht Club e CryptoPunks, è un esempio tutto italiano che sta aprendo la strada alla curatela in campo crypto. MoCDA – Museum of Contemporary Digital Art, co-fondato da Serena Tabacchi e con una squadra a maggioranza italiana, si appresta a mettere in mostra la sua collezione nel metaverso di The Sandbox e ha già presentato il programma di mostre ed eventi per il prossimo anno in una conferenza stampa su Twitter spaces qualche giorno fa. La ricca offerta rivolta agli addetti ai lavori così come ai neofiti vedrà da febbraio 2022 anche un programma di residenze per artisti digitali e crypto che verrà comunicato presto assieme al server Discord del Museo.