Celebre per le sue opere testuali che interrogano il potere e la libertà di espressione, Jenny Holzer si unisce all’UMCA – Ukrainian Museum of Contemporary Art e a World Central Kitchen, per un’iniziativa di arte e solidarietà. In occasione delle festività natalizie, l’artista concettuale americana ha ideato una serie di doni destinati a 300 bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. I regali saranno distribuiti in città in prima linea nel conflitto, come Mykolaiv, Kharkiv, Kramatorsk, Kryvyi Rih e Zaporizhzhia, attraverso i punti di consegna di World Central Kitchen, organizzazione umanitaria che offre pasti nei contesti di emergenza.

«L’arte di Jenny Holzer ruota attorno alle parole, e in questi giorni magici delle festività è profondamente significativo condividere messaggi di Pace, Gentilezza e Amore», ha dichiarato Olga Maksiuk, responsabile di World Central Kitchen in Ucraina. «I nostri team locali sono entusiasti di portare questo supporto e contribuire a creare la magia del Natale per i più piccoli».

Censura e potere

Nata nel 1950 a Gallipolis, Ohio, Holzer è una figura di spicco dell’arte contemporanea internazionale. Dalla fine degli anni ’70, ha incentrato la sua ricerca sull’interazione tra linguaggio e censura, trasformando le parole in opere d’arte attraverso media come display LED, poster, targhe in bronzo, proiezioni luminose e panchine in pietra. Da sempre impegnata su temi politici e sociali, Holzer appartiene alla generazione di artiste femministe degli anni ’80 che hanno spostato l’arte fuori dai musei per dialogare con il pubblico nei contesti urbani.

Attualmente, in Italia, è in corso la sua mostra presso lo Studio Trisorio di Napoli, intitolata Denied. L’esposizione, visitabile fino al 28 febbraio 2025, presenta opere che riflettono sulle dinamiche più o meno occulte del potere, argomento centrale nella pratica di Holzer. Tra i lavori esposti, documenti secretati che diventano icone contemporanee, sottolineando le tensioni tra libertà e controllo.

L’impegno di Jenny Jolzer per l’Ucraina e un progetto diffuso nel 2025

Dal 2022, Holzer segue con attenzione le vicende della guerra in Ucraina, come parte integrante del suo lavoro. Oltre a sostenere il team del Museo della Letteratura di Kharkiv attraverso l’Ukrainian Emergency Art Fund, ha collaborato con la scena artistica locale per promuovere iniziative di resistenza culturale. Su invito dell’UMCA, Holzer sta sviluppando un progetto d’arte pubblica diffuso che sarà realizzato nel 2025, con l’obiettivo di amplificare le voci degli artisti, delle persone e delle istituzioni ucraine.

«L’approccio di Jenny Holzer è unico. Come artista di fama mondiale, ci aiuta a raccontare la verità su questa guerra e offre un supporto prezioso, creando una risonanza globale per le storie ucraine», hanno affermato Olga Balashova, Anna-Mariia Kucherenko e Ilya Zabolotnyi dell’UMCA.