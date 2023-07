Il Terzo Paradiso dell’Energia, l’opera di Pistoletto arriva sul lago d’Iseo

Quando il mondo dell’arte incontra quello delle imprese per collaborare a un fine comune, nascono progetti virtuosi. Questo è il caso del “Terzo Paradiso dell’Energia” a Monte Isola: un progetto nato da un’idea di Michelangelo Pistoletto realizzato in collaborazione con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, grazie al sostegno di A2A e Fondazione Banco dell’energia, l’ente filantropico che sostiene le persone in condizione di vulnerabilità economica e sociale e realizza progetti legati al contrasto della povertà energetica.

L’isola sul lago d’Iseo, situata al confine tra Bergamo e Brescia, elette Capitale Italiana della Cultura 2023, dall’8 al 23 luglio 2023 torna a essere protagonista del panorama artistico contemporaneo e internazionale, dopo Floating Piers, l’intervento di Christo e Jeanne-Claude del 2016. La nuova installazione site-specific, presentata il 30 giugno durante la conferenza stampa tenutasi al MEET Digital Cultural Center di Milano, sarà composta da 16 cumuli di reti, tanti quanti sono i comuni del Lago d’Iseo, i quali verranno uniti da un perimetro di led, che riprodurrà la celeberrima rivisitazione del segno matematico dell’infinito creata da Michelangelo Pistoletto. L’installazione sarà inoltre arricchita da due opere luminose di Angelo Bonello (Torino, 1971), Floating Ballerina e Ballerina Sequence che con le loro forme sinuose abbracceranno l’intera opera.

Il progetto intende essere un omaggio al territorio dove le reti sono uno degli emblemi dell’Isola, simbolo sia della tradizione artigiana locale che dell’attuale mercato economico di rilievo internazionale. La rete, intesa non solo come materiale, diviene anche metafora dell’interconnessione che lega il destino del singolo a quello della società, e quello dell’uomo a quello del pianeta, rappresentando le reti di cooperazione e innovazione sociale che il Terzo Paradiso di Pistoletto da oltre 20 anni ambisce a innescare. Infatti, il Terzo Paradiso è sia un concetto, sia una pratica artistica e sociale che si realizza nella connessione equilibrata tra l’artificio e la natura.

L’obiettivo del progetto è proprio quello di sensibilizzare su diversi temi come la sostenibilità, la responsabilità sociale e l’attenzione all’ambiente. Per queste ragioni, l’installazione sarà composta da materiali recuperati dalle opere di “Light is Life – Festa delle Luci A2A”, evento che si è tenuto a Bergamo e Brescia a febbraio di quest’anno, e che verranno ulteriormente riutilizzati da due artisti che saranno selezionati per svolgere una residenza artistica presso Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e il comune di Monte Isola.

L’occasione di questo intervento site-specific ha permesso di mettere in atto operazioni di cooperazione sociale sempre legate al tema dell’energia intesa come elemento inclusivo e rete solidale di cura sociale e ambientale. A partire dallo scorso maggio, infatti, si sono svolti incontri e workshop con le classi dell’Istituto Comprensivo L. Einaudi di Monte Isola con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le studentesse sull’importanza dell’uso responsabile delle risorse. Gli 80 alunni sono stati chiamati a realizzare l’opera collettiva “Il Terzo Paradiso dei Giovani”, che verrà esposta a partire da sabato, 8 luglio 2023, a Peschiera Maraglio, per essere poi completata dai bambini e dalle loro famiglie in occasione dell’inaugurazione.

Sempre nel contesto del “Terzo Paradiso dell’Energia”, in autunno si terrà il primo Forum dedicato all’Energia, per favorire la nascita di una Comunità Energetica del Lago d’Iseo, che vedrà presenti gli esperti di A2A, i referenti per l’efficientamento energetico dei Comuni del Lago d’Iseo aderenti al progetto, i rappresentanti delle due province coinvolte e della Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

Così l’arte diviene pretesto e mezzo economico-sociale per trasformare un territorio in una comunità solidale e consapevole delle proprie risorse e possibilità.