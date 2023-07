Il viaggio di Nocentre, arte contemporanea in trasformazione in Sicilia

Una piattaforma in divenire, per approfondire l’impatto dell’arte contemporanea sulla società attraverso una serie di azioni partecipate, diffuse in vari luoghi d’Italia: così prende le mosse Nocentre, progetto ideato dall’artista interdipendente Giuseppina Giordano che, tra luglio e agosto, animerà due format in stretta connessione con il territorio della Sicilia, The Artist Date, a Palermo, e Bomboniere, a Torretta Granitola, in provincia di Trapani.

Il manifesto di Nocentre

Fondata come società benefit insieme a Giuliana Baldassarre, docente SDA Bocconi esperta in non profit, Nocentre «Nasce come azione urgente e necessaria verso un futuro più inclusivo e solidale, all’interno del quale il diritto all’immaginazione consente di rivedere lɜ artistɜ come elemento indispensabile per la società», spiegano. A suggellare questo impegno artistico e sociale, Nocentre ha richiamato fin da subito la partecipazione di istituzioni come l’Ecomuseo Mare Memoria Viva, partner di The Artist Date a Palermo, il Comune di Campobello di Mazara nel Patrocinio di Bomboniere e l’impresa sociale Nova Nova.

«Piuttosto che porci come indipendenti ed esterni al sistema, adottiamo una posizione interdipendente, ovvero partiamo dal presupposto che siamo tuttə, tutti, tutte connessi, che cresciamo l’unə nell’altrə, riconoscendo che facciamo tuttɜ parte dello stesso sistema e che è impossibile starne al di fuori. Non ci interessa giocare il ruolo dellɜ alternativɜ, vogliamo sviluppare pratiche alternative. Non ci interessa agire contro, vogliamo aprire nuovi orizzonti», così Giuseppina Giordano introduce le motivazioni di Nocentre.

The Artist Date, invito al viaggio

Partito il 4 luglio a Palermo e conclusosi oggi, 13 luglio, il format The Artist Date ha coinvolto l‘Ecomuseo Mare Memoria viva e l’artista, filmmaker, fotografo e fondatore di BACO Fabio Badolato, con il suo progetto Far Waste Palermo. Badolato ha invitato il pubblico a un viaggio di esplorazione di circa quattro ore, iniziato con un approdo dal mare alla terra in barca a vela e terminato all’interno dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva, dove è esposto il lavoro dell’artista, passando per una camminata attraverso il porticciolo di Sant’Erasmo.

In ogni Artist Date, unǝ artista ideerà per Nocentre un’attività originale e senza limiti espressivi o di linguaggio, che attraversi i luoghi per lui/lei/loro significativi prevedendo la partecipazione attiva del pubblico. «The Artist Date ha l’obiettivo di generare nuove prospettive sulla vita quotidiana e sull’ambiente circostante attraverso l’incontro con l’artista».

Bomboniere, arte per pochi abitanti

Il secondo format, Bomboniere, si svolgerà a Torretta Granitola, dal 23 luglio fino al 2 agosto. Nato per valorizzare l’incontro tra l’arte contemporanea e i piccoli comuni con pochi abitanti, Bomboniere si compone di una residenza artistica e di un evento pubblico finale. Per questa prima edizione, Elena Mazzi e Rosario Sorbello saranno la coppia di artistɜ attivɜ a livello internazionale invitata a vivere in paese per dieci giorni. Durante questo periodo, in sinergia con le cittadine, i cittadini e le realtà locali, lavoreranno insieme per realizzare un’opera d’arte sotto forma di multipli, in collaborazione con l’impresa sociale Novanova.

Prevista per il 24 luglio, ore 18:30, al Club Nautico di Torretta Granitola, la presentazio- ne dellɜ artistɜ; mentre il 31 luglio alle ore 10:00, sempre al Club Nautico è previsto il laboratorio con gli abitanti di Torretta Granitola. L’evento conclusivo si svolgerà, invece, il 2 agosto a partire dalle 18:30 nella piazza di Torretta Granitola, ispirandosi alla tradizionale consegna della bomboniera e alla gioia del momento della confettata. Lɜ artistɜ allestiranno le opere tra i confetti e, accom- pagnatɜ dalla musica dal vivo del musicista uruguaiano Sax N Dub, regaleranno a ogni famiglia residente di Torretta Granitola un multiplo.