“Kaws: Holiday” arriva a Singapore

L’ultima apparizione dell’installazione “Kaws:Holiday”, era stata nella rigogliosa vegetazione della campagna inglese. Dopo i tour mondiali, che avevano come scopo la promozione dell’arte contemporanea a Seoul, Taipei, Hong Kong e Giappone, per la sua settima tappa, il famoso compaion gonfiabile farà la sua apparizione lungo The Float @ Marina Bay, la piattaforma galleggiante di Marina Bay, a Singapore, dal 13 al 21 novembre. L’appuntamento segnerà l’ultimo grande evento del luogo per il 2021, dato che durante il primo trimestre del 2022 inizierà la fase di riqualificazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @kaws

L’opera

La massiccia opera d’arte di 42 piedi, che raffigura un companion in posizione reclinata che abbraccia una versione in miniatura di se stesso, è stata realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa di Hong Kong, AllRightsReserved ed è sostenuta dal Singapore Tourism Board. Le due figure, strette in un abbraccio, si andranno ad aggiungere come elemento unico e dominante al già iconico skyline di Singapore.

L’artista, entusiasta del progetto e in particolar modo della sua natura itinerante ha affermato che “In un momento in cui i viaggi internazionali possono essere impegnativi per molti, sono grato per l’opportunità, attraverso il progetto “Holiday”, di portare esperienze artistiche in diverse località e sono entusiasta di venire a Singapore per la prima volta”.

A sostegno della tappa a Singapore di “Kaws: Holiday”, l’artista americano rilascerà un lotto di oggetti da collezione in edizione limitata, tra cui una serie di Companion a grandezza ridotta, disponibili in diversi colori e prezzi.

Gli articoli di merchandising saranno disponibili esclusivamente alle a partire dal 13 novembre sul sito di AllRightsReserved, DDTStore.com, mentre la spedizione è prevista a partire dal mese di dicembre.