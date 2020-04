L’Arco di Trionfo di Parigi “impacchettato” da Christo slitta al 2021

Evento attesissimo fin dal suo annuncio nell’aprile 2019, va ora ad allungare la lista di quelli annullati a causa dell’emergenza sanitaria: la nuova monumentale opera di Christo, “L’Arc de Triomphe, Wrapped”, prevista per aprile 2020 e poi per il prossimo autunno, è stata definitivamente riprogrammata per il 2021, dal 18 settembre al 3 ottobre.

La decisione è arrivata oggi dal Centre des monuments nationaux e dal Centre Pompidou e annunciata sulla pagina Facebook di Christo.

Appena sarà possibile verrà, invece, aperta la mostra prevista al Centre Pompidou lo scorso marzo “Christo e Jeanne-Claude. Paris!”, che ripercorre gli anni parigini della coppia di artisti e il loro progetto The Pont Neuf Wrapped, Parigi, 1975-1985″.

L’opera si farà, ma le date del 2021 non permetteranno di celebrare con opera “L’Arc de Triomphe, Wrapped” i trentacinque dal lavoro che Christo realizzò assieme a Jeanne-Claude nel 1985 al Pont-Neuf.