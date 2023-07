Qualche giorno fa scrivevamo di un bianco super bianco che potrebbe salvarci dall’estinzione di massa ma da svariate settimane c’è un altro colore che si aggira nel nostro campo visivo in maniera ossessiva compulsiva: è il Rosa Barbie. E non c’è possibilità di errore, perché il Rosa Barbie deve essere esattamente di questa tonalità, non un grado di più o in meno, e a possederlo, in un mondo in cui ogni cosa è sottoposta alla filiera della merce, è solo la Mattel, che ne detiene tutti i diritti esclusivi per l’utilizzo. Ma a Stuart Semple questa dittatura coloristica non è andata proprio giù e così, in segno di protesta, ha deciso di realizzare una nuova tonalità di rosa fluorescente, chiamata Pinkie – The Barbiest Pink, cioè il Rosa-più-Barbie.

La vernice acrilica si può acquistare online, a un prezzo di 35 euro circa per 150 ml, basta dichiarare di non essere legati a Mattel in nessun modo, per parentela o per contratto, specificando anche che il materiale acquistato non finirà mai nelle mani della società di giocattoli. Poi bisogna anche dichiarare di non essere Anish Kapoor ma questa è una vecchia storia. Risale al 2017, quando i due artisti diedero vita a una accesissima querelle sui diritti di utilizzo esclusivi del Vantablack, il nero più nero dell’universo, con tanto di gestacci a distanza social.

«Mattel, i proprietari del marchio Barbie, hanno i diritti esclusivi su “Barbie Pink”, un marchio di colore che impedisce ad altri di usarlo, inclusa la pop band Aqua, che utilizzò il colore nel singolo Barbie Girl. Mattel ha anche dipinto un’enorme casa a Malibu, di conseguenza ora ha un diritto di proprietà su chiunque usi lo stesso colore rosa per decorare, il che sarà un duro colpo per i creatori di tutto il mondo», si legge sul sito di Semple, che già aveva lavorato con il rosa. L’artista britannico ha infatti realizzato Shift, colore cangiante a seconda dell’esposizione a una determinata temperatura: tra i 24° e i 28° gradi, Shift passa dal viola a un rosa super rosa. Pinkie, il suo ultimo lavoro, utilizza una miscela speciale di resine acriliche di alta qualità, sbiancanti ottici e nuovi pigmenti fluorescenti per creare un rosa lussureggiante, «Così luminoso che il tuo schermo non può mostrarne la vivacità».

Pinkie – The Barbiest Pink è stato rilasciato il 21 luglio, in concomitanza con l’uscita nelle sale cinematografiche di Barbie, film diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie nel ruolo della protagonista, con Ryan Gosling nei panni di Ken, lo storico fidanzato della bambola. Come candidamente dichiarato dalla scenografa Sarah Greenwood in un’intervista ad Architectural Digest, la produzione del film ha portato a una carenza globale di vernice rosa fluorescente prodotta dall’azienda Rosco. Come se non bastasse, per promuovere l’attesissimo blockbuster Mattel ha recentemente presentato una versione a grandezza naturale della Malibu Dreamhouse rosa di Barbie, disponibile per soggiorni su Airbnb.