La nuova installazione di Olafur Eliasson in Qatar

In occasione della Coppa del Mondo FIFA 2022, Olafur Eliasson ha realizzato una nuova installazione nel deserto situato a nord di Doha, continuando la sua esplorazione nell’interazione tra la percezione umana e il mondo naturale.

Composta da venti strutture circolari, Shadows travelling on the sea of the day, (Le ombre viaggiano sul mare del giorno), è stata realizzata alludendo alla linea d’orizzonte che fugge apparentemente senza confini e alla luce intensa e mutevole del luogo. Allestite su una serie di eleganti strutture portanti curvilinee, le sculture sono posizionate in maniera da riflettere, nella loro parte inferiore, coloro che le attraversano. L’obiettivo dell’intervento è accogliere il pubblico all’interno di uno scenario sognante e illusorio, nel quale alto e basso si confondono in base al punto di vista di chi osserva.

“Shadows Travelling on the Sea of ​​the Day, è un invito a risincronizzarsi con il pianeta”, ha spiegato Eliasson . “È una celebrazione di tutto ciò che si trova e si muove attraverso il sito desertico a nord di Doha al momento della tua visita: animali, piante ed esseri umani, storie, tradizioni e artefatti culturali, vento, luce del sole, aria e calore scintillante”.