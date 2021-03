‘Let’s get physical’, la performance alla Galleria Poggiali

Il 21 marzo, alle 19.00, Goldschmied & Chiari (Sara Goldschmied, Arzignano 1975 – Eleonora Chiari, Roma 1971) presenteranno la performance LET’S GET PHYSICAL all’interno dell’installazione ambientale Dove andiamo a ballare questa sera?, esposta nella sede milanese della galleria Poggiali dallo scorso dicembre (ne avevamo parlato qui).

La performance è stata ideata dal duo di artiste, nato nel 2001, con la curatrice Anna Lea Antolini, sarà realizzata grazie ai performer Eugenia Brezzi e Jacopo Giarda e sarà trasmessa in diretta streaming sui profili Instagram di Galleria Poggiali e Sky Arte HD.

La performance LET’S GET PHYSICAL

«LET’S GET PHYSICAL – ha spiegato la galleria – nasce dall’esigenza di ripartire dal corpo inteso come materia fisica e viva, in un momento storico in cui la fisicità, la propria e quella altri, è fortemente penalizzata.

I corpi dei performer Eugenia Brezzi e Jacopo Giarda abitano l’opera ambientale Dove andiamo a ballare questa sera? nello stesso tempo reviviscenza degli anni Ottanta, rintracciabile nei resti di una festa finita, e domanda retorica, malinconicamente impossibile, in questi tempi di pandemia.

LET’S GET PHYSICAL mette in dialogo una festa finita in una discoteca anni Ottanta, con le sue atmosfere, i suoi colori e le sue energie, e il corpo contemporaneo che, attraverso l’incontro fisico dei performer, si moltiplica incorporando simbolicamente tutti i corpi possibili nella loro solitudine.

Punto di partenza per ridare spazio al corpo, farlo uscire dal torpore e tornare a pulsare come avviene nei momenti di festa, è il videoclip anni Ottanta, con le sue danze pop e cult: l’eredità pop viene assimilata e restituita dai corpi che, all’interno dell’installazione, assorbono caratteristiche proprie dell’opera stessa, come la riflessione trasparente, l’iridescenza, la trasformazione e la fumosità».

LET’S GET PHYSICAL è organizzata in collaborazione con Cro.me – Cronaca e Memoria dello Spettacolo per il progetto R.I.si.co con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, ex Mibac.

Chi sono i due performer

Eugenia Brezzi «dopo aver studiato danza, presso l’école de danse de Cannes-Mougins Rossella Hightower e la John Cranko schule di Stoccarda, nel 2008 si diploma all’ English National Ballet School di Londra. Lavora con alcune delle più grandi compagnie del mondo. Comincia la sua carriera a Toronto presso il National Ballet of Canada, danza poi a Londra con il New English Ballet Theatre ed in seguito a Madrid nella Compañía Nacional de Danza. Nel 2015 torna in Italia per entrare nel corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. In televisione tra le diverse esperienze professionali, la più recente è quella ad Amici», si legge nel comunicato stampa.

Jacopo Giarda «si diploma presso la scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Inizia il suo percorso professionale presso la Compañía Nacional de Danza a Madrid. Nel 2015 raggiunge il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Negli ultimi anni prende parte a diverse produzioni e tournée internazionali con il corpo di ballo dell’ Opéra National di Parigi. Da sempre affianca alla sua attività tersicorea, quella editoriale fondando il giornalino degli spinazit, testata ufficiale della scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala e collaborando, come autore, con alcune riviste di danza e balletto. Nel 2019 fonda Beyondance, organizzazione dedicata alla danza», prosegue il comunicato stampa.