L’installazione di Yoko Ono illumina le piazze delle città

Yoko Ono ha realizzato un nuovo intervento per CIRCA, il progetto che invita gli artisti a personalizzare gli iconici schermi di Piccadilly Circus. Messi in pausa gli annunci pubblicitari che ogni sera illuminano la piazza londinese, Yoko Ono condivide il suo messaggio universale, in questi ultimi tempi più attuale che mai: IMAGINE PEACE.

Costante fissa in molti dei suoi lavori, il mantra IMAGINE PEACE nasce nel 1969 quando, insieme al compagno John Lennon, Yoko Ono organizzò il suo primo Bed-In, storpiatura ironica del termine sit-in, la serie di proteste non violente in una suite all’Hotel Hilton di Amsterdam.

In collaborazione con la Serpentine Gallery, il messaggio verrà proiettato per tutto il mese, dalle 20:22, in varie città: Milano, Berlino, New York, Los Angeles, Melbourne e Seoul.

Per l’occasione, l’artista ha messo in vendita anche una serie di stampe a edizione limitata sulla piattaforma CIRCA.ART. L’intero guadagno sarà devoluto al Fondo Centrale di Risposta alle Emergenze delle Nazioni Unite (CERF), che in queste ore si sta impegnando a sostenere la popolazione Ucraina.

CIRCA è il progetto nato da un’idea dell’artista Josef O’Connor, che ha invitato diversi artisti a presentare delle opere video da trasmettere nel cuore di Londra. Il primo ad aver partecipato al progetto, lo scorso anno, è stato Ai Weiwei, seguito da Emma Talbot, che ha presentato una nuova serie di quattro film animati, realizzati in collaborazione con Whitechapel Gallery, Collezione Maramotti e Max Mara Art Prize for Women e tanti altri.