L’UMOCA di Colle Val d’Elsa riapre con Mario e Marisa Merz

Un percorso alla riscoperta del territorio, attraverso i linguaggi della contemporaneità. Arte Continua, associazione attiva da 32 anni nell’organizzazione e promozione di progetti di arte pubblica, presenta una due giorni, dal 22 al 23 ottobre, di incontri e tour, in occasione della riapertura di UMOCA – Under Museum Of Contemporary Art. A fondare e dirigere questo singolar project-museum, strettamente legato con il contesto di Colle Val d’Elsa e “allestito” sotto gli archi del Ponte San Francesco, l’artista cinese Cai Guo-Qiang, che lo donò alla città toscana nel 2001, durante la sesta edizione di Arte all’Arte, il programma ideato da Luciano Pistoi nel 1996, in collaborazione con l’associazione Arte Continua, per mettere in dialogo luoghi e arte contemporanea.

Arte all’Arte

Il museo era stato inaugurato con una mostra di Ni-Tsai Cin, in seguito aveva ospitato altri progetti, come quelli dell’artista Jennifer Wen Ma (2005) e la mostra “Color Still” di Kiki Smith, al termine della quale le tre opere – Yellow Girl, Blue Girl, Red Girl – erano state donate dall’artista rispettivamente ai Comuni di San Gimignano, Poggibonsi e Colle Val d’Elsa.

E oggi, l’UMOCA torna ad accedere la sua insegna luminosa sotto il Ponte, grazie al restauro realizzato con il PAC 2020 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIC – Ministero della Cultura. La mostra inaugurale, promossa dall’Associazione Arte Continua, insieme al Comune di Colle Val d’Elsa e alla Fondazione Merz, è dedicata a Mario e Marisa Merz in per ricordare i 20 anni dalla loro partecipazione alla settima edizione di Arte all’Arte, curata da Emanuela de Cecco e Vicente Todoli e alla quale parteciparono anche artisti come Miroslav Balka, Cildo Meireles, Damian Ortega, Mario Ariò.

Per l’occasione, sarà possibile dunque ripercorrere le tappe dei vari progetti che, nel corso degli anni, hanno portato l’arte contemporanea di alto profilo su un territorio di grandi suggestioni e di storie profonde. Partenza il 22 ottobre, da Colle Val d’Elsa, per proseguire il giorno successivo a Poggibonsi, la cui Fortezza medicea sarà anche sede di un momento di confronto multidisciplinare sulle prospettive che legano arte contemporanea, sostenibilità e territorio, nella concezione delle Città del Futuro. Ne parleranno Valerio Barberis, David Bussagli, Loris Cecchini, Emanuele Coccia, Stefano Collicelli Cagol, Mario Cristiani, Mario Cucinella, Antony Gormley, Guido Poccianti, Tobias Rehberger, Super Flex, Vicente Todolì, Beatrice Trussardi.

La riapertura dell’UMOCA: il programma della giornata

L’evento prenderà il via il 22 ottobre, alle ore 15, a Colle Val d’Elsa con un tour che parte da piazza Arnolfo di Cambio, ripensata e riprogettata da Daniel Buren e Jean Nouvel, per poi toccare l’opera di Alberto Garutti per la Facciata della Società Corale V. Bellini, donata nel 2000, quindi l’opera Red Girl, di Kiki Smith, donata nel 2011 proprio a seguito della mostra “Color Still” presso UMoCA, per arrivare infine al Museo Archeologico, dove sarà visitabile l’opera Concrete block di Sol Lewitt, restaurata nel 2020 dall’Associazione Arte Continua.

Negli storici spazi del Palazzo Pretorio, aperti in via straordinaria grazie ai volontari del Gruppo Archeologico Colligiano e dell’Associazione LaGorà, la mostra “Colle Contemporanea”, sempre a cura di Associazione Arte Continua, presenterà opere in cristallo realizzate negli anni del progetto Arte all’Arte da Motaz Nasr e Kiki Smith, una testimonianza dell’installazione Montevideo realizzata nel 1999 in Via delle Volte da Tobias Rehberger, e l’installazione video di Tacita Dean dedicata a Mario Merz, girata nel giardino della Galleria Continua a San Gimignano e presentata alla Biennale di Venezia del 2002.

Nel pomeriggio, la riapertura e inaugurazione di UMoCA, con la mostra di Mario e Marisa Merz. Dopo questa riapertura, l’UMOCA seguirà una propria programmazione espositiva, curata da Cai Guo Qiang e composta da una mostra all’anno. I progetti espositivi saranno inaugurati in autunno e resteranno aperti fino all’estate successiva.