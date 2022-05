Madonna e Beeple lanciano una nuova collezione di opere NFT

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, Madonna ha saputo reinventarsi vertiginosamente, rimanendo sempre fedele alla sua icona e costruendo il mito di se stessa. Innegabili e fondamentali i suoi meriti, che sfociano dalla musica alla cultura visiva. E quindi, in fondo, da Regina del Pop a Madre della Creazione il passo è breve. Mother of Nature, Mother of Evolution e Mother of Technology sono infatti i titoli delle opere NFT della serie Mother of Creation, realizzate in collaborazione con Beeple, aka Mike Winkelmann, l’artista digitale diventato famosissimo in tutto il mondo grazie alla vendita record della sua opera NFT Everyday: The First 5.000 Days, battuta in asta da Christie’s nel 2021 per 69,3 milioni di dollari. Insomma, se Madonna decide di fare una cosa decide di farla bene che, spesso, nel caso specifico, fa rima con andare sopra le righe. Nelle tre opere, infatti, vediamo Madonna partorire prima un albero, poi delle farfalle e quindi dei millepiedi robotici, rispettivamente, in un laboratorio, in una città distopica e fatiscente e in un giardino lussureggiante.

Nel corso della sua carriera e della sua vita, Madonna spesso ha incrociato l’arte, dalla storia d’amore con Jean-Michel Basquiat, alla nutritissima collezione di opere di Tamara De Lempicka, Fernand Léger e Pablo Picasso. Ma questa volta, possiamo dire, ha deciso veramente di lanciarsi in prima persona e, mostrando il solito sguardo lungo, seguendo il flusso della cripotarte e degli NFT Non Fungible Tokens. A questo proposito, l’immagine profilo di Madonna su Twitter è una Bored Ape, le scimmiette annoiate e costosissime dell’esclusivo Yacht Club.

Le tre opere saranno messe all’asta sulla piattaforma NFT SuperRare l’11 maggio, come parte di una nuova partnership di Beeple che, in passato, ha lavorato più spesso con il martketplace OpenSea e la casa d’aste Christie’s. Il ricavato sarà destinato a tre diversi enti di beneficenza, The Voices of Children Foundation, un ente di beneficenza per donne e bambini in Ucraina, The City of Joy, un programma per le donne della Repubblica Democratica Orientale del Congo, e Black Mama’s Bail Out, dedicato alle donne nere e agli operatori sanitari dal sistema carcerario.

«Quando Mike ed io abbiamo deciso di collaborare a questo progetto un anno fa, ero entusiasta di avere l’opportunità di condividere la mia visione del mondo come madre e artista con il punto di vista unico di Mike», ha dichiarato Madonna in un comunicato stampa. «Volevo indagare il concetto di creazione, non solo il modo in cui un bambino viene al mondo attraverso la vagina di una donna, ma anche il modo in cui un artista dà vita alla creatività», ha continuato la cantautrice, che ha sei figli di cui quattro adottati: «Non voglio essere provocatoria solo per il gusto della provocazione. Queste opere rappresentano la speranza. Rappresentano la tecnologia».