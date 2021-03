Messo in vendita lo studio di Joseph Beuys a Düsseldorf

Joseph Beuys è nato e cresciuto in Germania e, per diversi anni, ha vissuto con sua moglie Eva Wurmbach nella città di Düsseldorf. Gli spazi abitati da Beuys sono oggi in vendita: la casa e lo studio dove ha trascorso a lungo le sue giornate. Il prezzo non è stato ancora rivelato dalla società immobiliare tedesca che sta supervisionando la vendita, la Engel & Völkers. La proprietà si trova in Drakeplatz 4, all’interno di uno dei quartieri più lussuosi della città.

L’artista sciamano

Vissuto a cavallo tra la prima e la seconda metà del ‘900, Joseph Beuys è stato uno dei maggiori artisti tedeschi del XX secolo. Con la vocazione per l’arte sociale, l’artista attraverso la sua opera ha dato forma alla “scultura sociale”, mettendo insieme scultura e performance. Negli ultimi anni della sua vita ha volto lo sguardo alla natura, indirizzandovi la sua ricerca artistica, sensibile all’ecologia. Conosciuto anche come l’artista-sciamano, Beuys è stato una delle personalità più rilevanti nel panorama artistico europeo del Novecento.

Joseph Beuys a Düsseldorf

Joseph Beuys ha abitato nella proprietà oggi in vendita tra il 1961 e il 1986, anno della sua morte. A Düsseldorf l’artista aveva frequentato la Kunstakademie, dopo la Seconda guerra mondiale che lo aveva visto coinvolto in prima persona. Proprio lì dove aveva studiato, Beuys ottenne la cattedra di scultura monumentale nel 1961 e continuo a insegnarvi anche dopo, negli anni in cui produsse le sue maggiori opere e partecipò al gruppo Fluxus. La famiglia Beuys vendette la proprietà di Düsseldorf al suo attuale proprietario nel 1999: una casa di oltre 200 metri quadrati che però oggi non conserva molto del vissuto dell’artista.

Tuttavia, la Engel & Völkers ha provato a vendere l’immobile come luogo in cui sono ancora evidenti i segni della vita e del lavoro dell’artista tedesco: “la creatività e il genio di Beuys si possono sentire in ogni stanza”, così si è espresso l’amministratore delegato della società immobiliare tedesca, Birgit Pfeiffer. Però, non è stato dello stesso parere il dipartimento di cultura di Düsseldorf che ha dichiarato invece che la casa non mostra quasi alcuna traccia di Joseph Beuys utile a comprendere il suo stile di vita o i suoi obiettivi artistici.

L’interesse delle istituzioni: il centenario della nascita di Beuys

Infatti, né la città di Düsseldorf né il land Nordreno-Vestfalia si sono dimostrati interessati all’acquisto dell’abitazione in Drakeplatz 4. Piuttosto, l’interesse delle istituzioni è quello di celebrare Joseph Beuys: nel 2021 ricorre il centenario della sua nascita, avvenuta nel mese di maggio del 1921. Per quest’occasione diversi musei tedeschi ospiteranno eventi espositivi in memoria dell’artista. Tra questi: il Kunstsammlung NRW, il Kunstmuseen Krefeld e la Bundeskunsthalle Bonn.