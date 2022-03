In occasione dell’edizione 2022 della Milano Art Week, settimana densa di eventi, inaugurazioni e progetti legati al mondo dell’arte, questa edizione speciale di Milano Art to Date, pensata da Untitled Association, intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo, varie proposte di itinerari, con le iniziative da non perdere (qui le altre tappe).

Milano Art Week 2022: quattro mostre da non perdere

Prima tappa di questo secondo circuito è la personale di Alexander Tillegreen, intitolata The Upsweep paradox e curata da Atto Belloli Ardessi, che inaugura all’interno di FuturDome e visitabile dalle 18:30 alle 21. Dopo un periodo di residenza presso lo spazio e aver consultato gli archivi dell’Isisuf – Istituto Internazionale di Studi sul Futurismo, l’artista ha realizzato una serie di lavori inediti. La pratica artistica di Tillegreen vede come punto di partenza l’uso del suono come vettore percettivo con l’intento di indagare la relazione tra i fenomeni psico-acustici e il loro potenziale.

A partire dalle ore 18, come seconda tappa, LAQ-lartquotidien, porta in mostra Transito al 9no Cìrculo, personale dell’artista venezuelano Ricardo Garcìa, una raccolta di nove opere su carta ispirate al dramma di NINOS SOLDADOS. Il titolo è un chiaro riferimento al nono girone dell’inferno di Dante, dove il poeta e Virgilio incontrano le anime dei traditori e dei fraudolenti, opera letteraria da sempre fonte di ispirazione per l’artista. Ricardo Garcia osserva con coraggio l’orrore delle guerre che il mondo ha sperimentato e che, purtroppo, sta ancora sperimentando.

Avvicinandoci al centro di Milano, inaugura alla FL Gallery | WIZARD sin dal primo pomeriggio (dalle 15 alle 19), Olaismo, personale dell’artista cubano Diango Hernández, il quale espone 12 dipinti a olio e due sculture in metallo policromo. La mostra rivolge l’attenzione all’elemento semitrasparente che si frappone tra l’artista e la realtà dove quest’ultima diventa così un’immagine imprecisa e sfocata, ma coronata di trame visive.

A concludere l’itinerario di oggi, vi segnaliamo la mostra MARTELLATE, inaugurata lo scorso 26 marzo, presso La Triennale, in via Alemagna 6. Il progetto espositivo è focalizzato sulla ricerca dell’artista Maurizio Malomberti: pensieri scritti, aforismi rinnovati, epigrafi che spaziano dalla poesia all’ironia, si alternano, all’interno dello spazio espositivo, creando un nuovo linguaggio espressivo ibrido tra lo strumento digitale e quello cartaceo.

Itinerario #2

FuturDome

Via Giovanni Pisiello, 6

info@futurdome.org

futurdome@futurdome.org

futurdome.org

The Upsweep Paradox

Alexander Tillegreen curated by Atto Belloli Ardessi

28.03 > 28.05.2022

*opening 28.03, H 18:30 > 21:00

LAQ –lartquotidien

Basilica di San Celso, Corso Italia 39

info@spaziogamma.net

Transito al 9no Cìrculo

Ricardo Garcia text by Celina Perez Blanco

28.03 > 07.04.2022

*opening 28.03, H 18:00 > 21:00

FL- Federico Luger | WIZARD

Via Aurelio Saffi, 6

+39 334 9909824

info@flgallery.com

flgallery.com

Olaismo

Diango Hernández

28.03 > 28.04.2022

*opening 28.03, H 15:00 > 19:00

Fondazione La Triennale

Via Alemagna 6,

triennale.org

Martellate

Marcello Maloberti, curated by Damiano Gullì

> 25.04.2022