Milano Art Week x Untitled #3: super giro tra spazi indipendenti e musei

In occasione dell’edizione 2022 della Milano Art Week, settimana densa di eventi, inaugurazioni e progetti legati al mondo dell’arte, questa edizione speciale di Milano Art to Date, pensata da Untitled Association, intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo una proposta di itinerario con le iniziative da non perdere. Come nuovo itinerario, per la giornata di oggi vi proponiamo sei nuovi eventi mostra – tre di questi sono opening (qui le altre tappe).

Milano Art Week 2022: tra luoghi non canonici e spazi istituzionali

Come prima tappa di questo nuovo circuito, vi proponiamo Bite&Go, progetto itinerante ideato da Nicoletta Rusconi Art Project, in collaborazione con Biffi Boutiques e BENNER, visitabile dalle ore 17, in via Sant’Andrea 8. L’evento esce dall’idea canonica di spazio espositivo tradizionale, per inserire l’arte contemporanea all’interno della Biffi Boutique di Milano, un esperimento volto a incoraggiare e promuovere il collezionismo giovanile. In esposizione, le opere di oltre 20 tra artisti e collettivi italiani e stranieri, tra cui Giulio Delvé, Alice Pedroletti, Dario Picariello, Giusy Pirrotta e Studioutte, Letizia Cariello, Giovanni Chiamenti, Giulia Dall’Olio, Genuardi/Ruta, Alice Ronchi, Vanessa Safavi, Davide Sgambaro, Henrik Strömberg, Mattia Sugamiele e Silvio Wolf.

Passando per la zona di Corso Buenos Aires, in via Benedetto Marcello, la galleria Martina Simeti, porta per la prima volta in mostra, dalle ore 17, le opere di Costanza Candeloro. ENVY & GRATITUDE è il titolo dell’evento e raccoglie segni, fenomeni e gestualità che hanno definito il passaggio agli anni duemila e che fanno parte della memoria di Candeloro. Questi non si presentano solo come testimonianze del vissuto dell’artista, ma diventano veri e propri segni iconici, che hanno determinato gli specifici fenomeni culturali di quell’epoca.

Come terza tappa ci spostiamo verso Chinatown, e vi segnaliamo Viafarini Open Studio. A conclusione del programma di residenza, Emanuele Caprioli, Matheus Chiaratti, Clarissa Falco, Carlo Galli, Margherita Mezzetti, Silvia Mantellini Faieta, Lorenzo Montinaro, Raffaele Morabito, Silvia Negrini, Silvia Paci, Eleonora Roaro, Luca Zarattini, Federica Zianni, espongono le loro opere come restituzione del loro lavoro di ricerca. L’evento non solo si articolerà con la performance Monunmento, di Lorenzo Montinaro, Jacopo Benassi e Dream of a synthetic body, di Clarissa Falco, ma vedrà anche la presenza di un Artist Talk (Rebecca Agnes, Sonia Arienta, Luca Cutrufelli, Paola Gaggiotti, Francesco Meloni, Sasha Marshani, Vera Pravda), durante il quale Matteo Romeo presenterà TangibleData.

Come ultime tappe, il percorso prevede un tour tra poli istituzionali, partendo dall’inaugurazione alla GAM della personale As Above, so Below dell’artista Elisa Sighicelli e curata da Paola Zatti. La peculiarità della mostra risiede nel suo allestimento, concepito dall’artista lungo le cinque sale della Villa Reale. Il progetto espositivo prevede 25 immagini tra stampe fotografiche su carta, una stampa su gesso e due sculture provenienti dal deposito sculture della GAM di Milano: Ignara mali (1910), scultura in gesso di Bassano Danielli, e L’invocazione (1920) scultura bronzea di Antonio Bezzola.

A pochi passi dalla GAM, vi proponiamo anche la personale dell’artista polacco Artur Żmijewski curata da Diego Sileo al PAC – Padiglione d’arte contemporanea, intitolata Quando la paura mangia l’anima. La mostra presenta una selezione dei lavori storici e recenti di Żmijewski, trattando la tematica della paura in termini di controllo sociale. La mostra porta avanti tutte le sfaccettature del tema: non solo dal punto di vista introspettivo dell’artista, ma anche analizzando le sue degenerazioni, dalla paura di un ambiente straniero e ostile, alla paura di non poter rivedere i propri cari, dalla paura della solitudine alla paura della morte, fino alla paura di un razzismo di Stato.

A conclusione del circuito, torniamo alla Triennale anche oggi per la personale POESIA E VERITà di Barbara Probst, inaugurata lo scorso 22 marzo. 24 opere che si intrecciano misteriosamente nell’allestimento curato dalla stessa artista tedesca, dove i suoi ricordi personali, vissuti in momenti differenti, sembrano richiamarsi tra loro, collegandosi reciprocamente più volte. La particolarità del progetto Exposure, portato avanti da Barabra Probst da oltre 20 anni, risiede nel suo processo: le fotografie di ogni singolo gruppo di immagini vengono scattate simultaneamente, da otturatori differenti, attraverso un sistema radiocomandato. Ritraendo da angolazioni differenti quel preciso momento descritto nel titolo di ogni opera (luogo, data e ora dello scatto) e insistendo proprio sulla diversità dei punti di vista, per comporre una realtà multi-dimensionale che l’artista vuole descrivere e restituire al visitatore.

Itinerario #3

Nicoletta Rusconi Art Project

via Guglielmo Marconi 26, 28010 Agrate Conturbia NO

T: +39 345 819 7921

info@artbite.it

nicolettarusconi.com

Bite&Go in collaboration with Biffi Boutiques – BENNER

Via Sant’Andrea 8/a

29.03 > 02.04.2022,

H 10:15 > 19:00

*opening 29.03, H 17:00 >

Martina Simeti

Via Benedetto Marcello 44

martinasimeti.com

ENVY & GRATITUDE

Costanza Candeloro text by Attilia Fattori Franchini

30.03 > 07.04.2022

*opening 29.03, H 17:00 > 21:00



Viafarini

Fabbrica del Vapore

Via Procaccini, 4 -Via Carlo Farini 35

+39 0266804473

viafarini@viafarini.org

viafarini.org

at Via Carlo Farini 35

Viafarini Open Studio

Group show curated by Giulio Verago

29.03 > 03.04.2022

*opening 29.03, H 11:00 > 20:00



GAM –Galleria D’Arte Moderna

Via Palestro, 16

+39 02 884 45943

c.gam@comune.milano.com

gam-milano.com

As Above, so Below

Elisa Sighicelli, curated by Paola Zatti

29.03 > 03.07.2022

PAC –Padiglione D’Arte Contemporanea

Via Palestro, 14

+39 02 884 46359

pacmilano.it

Quando la paura mangia l’anima

Artur Żmijewski, curated by Diego Sileo

29.03 > 03.07.2022

Fondazione La Triennale

Via Alemagna 6,

triennale.org

Poesia e Verità

Barbara Probst, curated by Paola Zatti

> 03.07.2022