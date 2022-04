In occasione dell’edizione 2022 della Milano Art Week, settimana densa di eventi, inaugurazioni e progetti legati al mondo dell’arte, questa edizione speciale di Milano Art to Date, pensata da Untitled Association, intende suggerire a professionisti del settore, appassionati d’arte e non solo, una proposta di itinerario con le iniziative da non perdere (qui le altre tappe). Oggi una bella maratona di mostre, tra archivi, gallerie e fondazioni, dalla mattina, fino alla sera.

Milano Art Week 2022: pronti per le mostre?

Ci muoviamo nuovamente non troppo distanti da Citylife e dalla Fiera e come prima tappa andiamo in Via Machiavelli, dove, in occasione della 26ma edizione di miart, l’Archivio Vincenzo Agnetti ha aperto le sue porte, mostrando in anteprima, e solo fino al 3 aprile, La stanza delle predizioni, allestimento il cui titolo è ispirato a una citazione dello stesso artista con riferimento alla celebre mostra del 1977 tenutasi al Museo del Castello di Portofino. Il tempo e la predizione del futuro sono tematiche ricorrenti della pratica artistica di Agnetti e caratterizzano molte delle opere in mostra, indagando il concetto di mutamento nella sua ciclicità.

Lasciamo l’Arco della Pace, lambendo Parco Sempione, verso Via Farini, dove la galleria Raffaella De Chirico apre le porte dalle ore 15 alle ore 21, con la personale dell’artista Sergio Ragalzi: Fairy Tales and Bedtime Stories. L’artista torinese porta in mostra un’installazione di due letti e alcuni cuscini entrambi del ciclo Insonnia e alcuni insetti che strisceranno a terra e sul muro, riportando agli occhi dello spettatore l’atmosfera di una favola lugubre che si tramuta in un sogno lucido fanciullesco, fatto di boschi e di streghe cattive.

Approfittando della vicinanza, solo pochi passi a piedi, raggiungere anche oggi in Corso Como la Fondazione Sozzani, dove Xbinary Gallery cura la personale dell’artista Kris Ruhs intitolata Heroes, visitabile dalle ore 17:30. Una raccolta di quattordici opere a olio su carta sulle quali l’artista americano raffigura creature mitologiche e semidei atipici, frutto del suo immaginario. Heroes rappresenta il primo progetto NFT di Ruhs con un allestimento unico e coinvolgente.

A questo punto si può decidere di correre subito da Lia Rumma in via Stilicone, per la lungamente attesa mostra personale di Ettore Spalletti, che inaugura già dalle 18, ma resterà aperta almeno fino alle 22. Il progetto espositivo era stato avviato nel 2019 dallo stesso Ettore Spalletti, prima della sua scomparsa, diventando così un tributo all’artista, in omaggio al 12mo anniversario dall’inaugurazione della nuova sede della galleria, anche allora avvenuta con una monumentale mostra di Ettore Spalletti. Un nuovo elogio all’arte, al colore, all’istallazione e all’architettura che le opere di Spalletti esprimono all’interno dei tre piani dello spazio espositivo. Di particolare rilevanza il secondo piano: una grande installazione di 1.500 libri dalle pagine intrise di colore, allineati su librerie collocate in serie lungo tutta la sala.

Per concludere l’itinerario, ci spostiamo verso la zona Magenta, poco distanti dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, proprio in via Zenale, dove il gallerista fiorentino Eduardo Secci ha deciso di collocare la sede meneghina della galleria e di NOVO, project space dedicato alla sperimentazione. Nella galleria principale, Eduardo Secci presenta la bipersonale Daniel Crews–Chubb & Kevin Francis Gray, curata da Pier Paolo Pancotto, visitabile dalle ore 16 alle ore 21. Le opere dei due artisti, pittoriche quelle di Chubb e scultoree quelle di Gray, sono caratterizzate da un vocabolario che le accomuna tra il figurativo e l’astratto, sviscerando la materia e stimolando forti introspezioni psicologiche.

Itinerario #6

Galleria Lia Rumma

Via Stilicone, 19

+39 0229000101

info@liarumma.it

liarumma.it

Ettore Spalletti

Mostra personale a cura di Studio Ettore Spalletti

01.04 >

*opening 01.04.2022, H 18:00 > 22:00

Galleria Raffaella De Chirico

Via Carlo Farini, 2

+39 3928972581

info@dechiricogalleriadarte.com

dechiricogalleriadarte.com

Fairy Tales and Bedtime Stories

Sergio Ragalzi, testo di Raffaella De Chirico

01.04 > 06.05.2022

*opening 01.04.2022, H 15:00 > 21:00

Fondazione Sozzani

Corso Como, 10

+39 024695211

fondazionesozzani.org

Heroes

Kris Ruhs a cura di Xbinary Gallery

02.04 > 01.05.2022

*opening 01.04.2022, H 17:30 > 20.00

Archivio Vincenzo Agnetti

Via Machiavelli, 30

+39 3383435499

archivio@vincenzoagnetti.com

vincenzoagnetti.com

Le stanze delle predizioni

A cura di Guido Barbato

> 03.04.2022

H 11:00 > 20:00

Eduardo Secci Milano

Via Bernardino Zenale, 3

+39 0272094331

gallery@eduardosecci.com

eduardosecci.com

Daniel Crews – Chubb & Kevin Francis Gray

A cura di Pierpaolo Pancotto

01.04 > 20.05.2022

*opening 01.04.2022, H 16:00 > 21.00