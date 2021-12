“How will we live together? Come vivremo insieme?” è il titolo della XVII Biennale di Architettura 2021. Attraverso il racconto di tre diversi approcci di partecipazione all’Esposizione, la NABA presenta oggi, lunedì 13 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, nell’Aula 0.01 del campus “Per un immaginario del vivere insieme. Itinerari nella/sulla Biennale Architettura 2021”.

La conferenza, aperta al pubblico e a cura del gruppo di ricerca “Urban studies” (ex Labic) del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, in collaborazione con l’Accademia, vuole essere uno spazio di decantazione delle aspettative, delle impressioni e delle esperienze vissute da alcuni studiosi, docenti, studenti, scrittori, registi. Uno scambio tra il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre e NABA, che sarà l’occasione per addentrarsi negli interrogativi sui luoghi, le pratiche e le tecnologie che ci tengono insieme entro le comunità che abitiamo.

Dopo un’introduzione di Silvia Simoncelli, NABA Head of Education – Roma, e di Giovanni Caudo, docente presso Università degli Studi Roma Tre, si susseguiranno gli interventi di Elisa Poli, NABA Research Programme Leader Senior, Vincenzo Cuccia, NABA Media Design and New Technologies Area Leader, Valentina Tanni, storica dell’arte e docente NABA, Luca Poncellini, NABA Progettazione e Arti Applicate Department Head e molti altri ancora per raccontare questo percorso di lavoro comune e presentare il cortometraggio frutto della collaborazione tra NABA e l’Università Roma Tre.

Infine, verranno rilanciati alcuni temi importanti della Biennale, riletti in maniera critica per trarre indicazioni sul ruolo delle discipline artistiche, del design, dell’urbanistica, dell’architettura, nell’interpretare e produrre un immaginario di vita in-comune.

Trovate il programma completo qui.