Tratta dall’omonima rassegna ideata dall’artista e curatore indipendente Francesco Arena, la rubrica “OTHER IDENTITY – Altre forme di identità culturali e pubbliche” vuole essere una cartina al tornasole capace di misurare lo stato di una nuova e più attuale grammatica visiva, presentando il lavoro di autori e artisti che operano con i linguaggi della fotografia, del video e della performance, per indagare i temi dell’identità e dell’autorappresentazione. Questa settimana intervistiamo Mazaccio&Drowilal.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mazaccio & Drowilal (@mazaccio)

Other Identity: Mazaccio&Drowilal

Il nostro privato è pubblico e la rappresentazione di noi stessi si modifica e si spettacolarizza continuamente in ogni nostro agire. Qual è la tua rappresentazione di arte?

«Intendi la mia rappresentazione del “mondo dell’Arte”? Direi che si tratta di qualcosa di ibrido e decentralizzato; assomiglia più a schiuma (molteplici bolle) piuttosto che a qualcosa con tratti ben definiti».

Creiamo delle vere e proprie identità di genere che ognuno di noi sceglie in corrispondenza delle caratteristiche che vuole evidenziare, così forniamo tracce. Qual è la tua “identità” nell’arte contemporanea?

«Se guardiamo al passato, direi che il nostro background e il contesto in cui siamo cresciuti contano molto: siamo entrambi nati alla fine degli anni ’80, in due piccole città del sud della Francia, che all’epoca (e ancora oggi per certi aspetti) erano poverissime dal punto di vista culturale, lontanissime da ogni forma di patrimonio intellettuale. Quindi eravamo molto affamati di conoscenza. A quel tempo la nostra cultura visiva consisteva principalmente nell’imballaggio dei prodotti, nell’abbigliamento sportivo, nei cartoni animati, negli spettacoli televisivi, nelle riviste di gossip, nella pubblicità o nei videoclip.

Poi finalmente, intorno al 1996-97, abbiamo ottenuto l’accesso alla rete Internet in casa e avevamo la possibilità di scaricare ogni film, videogioco, disco o fumetto possibile e immaginabile. È stato come un gigantesco lavaggio del cervello del potere persuasivo americano ma credo che sia l’origine di una cultura visiva condivisa, soprattutto in Europa. Ed è diventato anche la base della nostra pratica artistica: oggi come artisti visivi, miriamo ad affrontare il problema dell’abbondanza di immagini che genera le nostre visioni del mondo.

Cerchiamo di analizzare i processi di attrazione e di esplorare il modo in cui le industrie culturali modellano sogni e identità. In un certo senso, si tratta di un lavoro di decostruzione di tutti i fattori influenti che ho descritto prima».

Quanto conta per te l’importanza dell’apparenza sociale e pubblica?

«Siamo interessati a diverse questioni quali: come viene modificato il senso di sé dai social media? Come rappresentiamo noi stessi online e offline con l’emergere di una rappresentazione egocentrica? Se pensi ai tutorial di YouTube o ai video di Tik Tok e Snapchat…capirai cosa intendo. E anche qual è l’impatto delle tecnologie digitali non solo sul nostro corpo ma anche sul modo in cui lo comprendiamo.

Tuttavia, prima di tutto ci piace incontrare e chiacchierare con le persone nella vita reale, ecco perché amiamo particolarmente stare in mezzo alla gente e partecipare agli eventi sociali».

Il richiamo, il plagio, la riedizione, il ready made dell’iconografia di un’identità legata al passato, al presente e al contemporaneo sono messi costantemente in discussione in una ricerca affannosa di una nuova identificazione del sé, di un nuovo valore di rappresentazione. Qual è il tuo valore di rappresentazione oggi?

«Totalmente d’accordo…ed è proprio per questo motivo che scegliamo di utilizzare molte immagini già pronte di celebrità e icone nella nostra serie “Iconology”.

La serie presenta molte immagini degli anni ’80 e ’90 (cf. img) come Leo Di Caprio, Pamela Anderson, Arnold Schwarzenegger, Britney Spears, perché l’emergere di uno star system veramente globalizzato è iniziato durante questi due decenni.

Ad esempio, eravamo particolarmente interessati ai modelli «ascesa e caduta», perché c’è un profondo bisogno di modelli – le persone sono davvero alla ricerca di modelli con cui identificarsi… Fondamentalmente questo è lo schema: segui le celebrità da quando erano giovanissime, dalle loro prime apparizioni televisive al loro matrimonio, e poi il loro primo sextape, riabilitazione, divorzio o accusa di molestie…

Successivamente segui il processo di invecchiamento del corpo, o i tentativi di nascondere questo processo, come un intervento chirurgico. E si crea un’intensa vicinanza ed empatia con questi personaggi, perché è come se vivessero in casa tua. Li vedi crescere. Le immagini di queste icone hanno davvero contribuito a costruire il modo in cui desideriamo e, immagino, anche il modo in cui vediamo noi stessi. Ecco perché riteniamo legittimo utilizzarli come parte delle nostre opere d’arte. Lo consideriamo un «fair use».

Venendo al punto: il modo in cui rappresentiamo noi stessi; la maggior parte delle volte utilizziamo la tecnica del fotomontaggio per rappresentare alcuni archetipi: ad esempio atleti, artisti maledetti o imprenditori del settore tecnologico. Ovviamente siamo interessati anche alle iconografie di coppie assortite e al modo in cui vengono rappresentate; come Sergey Brin e Larry Page (fondatori di Google), o Steffi Graf e Andre Agassi, o Gilbert & Georges…».

ll nostro “agire” pubblico, anche con un’opera d’arte, travolge il nostro quotidiano, la nostra vita intima, i nostri sentimenti o, meglio, la riproduzione di tutto ciò che siamo e proviamo ad apparire nei confronti del mondo. Tu ti definisci un’artista agli occhi del mondo?

«Sì, certo. Perché no?».

Quale “identità culturale e pubblica” avresti voluto essere oltre a quella che ti appartiene?

«È bizzarro perché, all’inizio, i mondi virtuali promettevano di ottenere un sorprendente grado di libertà, dato che potevi esistere sotto forma di qualsiasi cosa o persona desiderassi essere. Gli avatar online non erano più legati a un’identità delimitata da barriere geografiche, sociali o addirittura fisiche o biografiche; erano fantasie che prendevano vita, opportunità dell’individuo di uscire dal proprio sé abituale, di trascendere i confini della propria identità. Ma se si dà uno sguardo ai giorni d’oggi, questa utopia è stata drammaticamente relativizzata dai problemi di sorveglianza e tracciabilità, e anche dal fatto che non possiamo più contrapporre in modo netto mondi reali e virtuali. Quindi, sfortunatamente, è quasi impossibile esistere esclusivamente come avatar, come un’immagine che avresti interamente definito».

Biografia

Sono due artisti francesi nati rispettivamente nel 1988 e nel 1986, che lavorano insieme come duo collaborativo chiamato MAZACCIO & DROWILAL. Lavorando principalmente con la fotografia e il collage, il duo mira a decostruire le molteplici sfaccettature della cultura visiva contemporanea attraverso un processo di raccolta e organizzazione di immagini dei mass media che chiamiamo Collimage. La pratica visiva e il nostro approccio estetico sono fortemente influenzati anche dalle nuove iconografie di Internet e dalle culture digitali. Esplorano un’ampia gamma di argomenti relativi a celebrità, marchi, artificiosità e identità.

Nel 2013, il duo è stato premiato dalla 3a Residenza BMW al Musée Nicéphore Niépce. Nel 2017 erano residenti presso l’International Studio & Curatorial Program (ISCP) a New York. Il loro lavoro è stato esposto in mostre personali ai Rencontres d’Arles, Paris Photo, Les Abattoirs, Tolosa, Multimedia Art Museum, Mosca e Istituto Francese, New York, e mostre collettive alla Galleria Continua, Les Moulins, Musée Nicéphore Niépce e Petit Palais.

Inoltre hanno pubblicato diversi libri d’artista tra cui Wild Style (2014), Champagne (RVB Books, 2015) e The Happiness Project (RVB Books, 2018), Paparazzi (RVB Books, 2021). Attualmente sono rappresentati in italia dalla galleria Glenda Cinquegrana.