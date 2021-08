I linguaggi dell’arte contemporanea, per raccontare un valore che, in particolare in questi ultimi tempi, è diventato ancora più significativo: prendersi cura di se stessi. Intesa Sanpaolo Vita, capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, ha aperto il contest “Proteggere ad arte”, dedicato a film-maker, artisti e fotografi, invitati a restituire il senso di un argomento tanto privato, individuale, quanto universale, condiviso, come quello della protezione. Tante le sfumature di significato e altrettante le declinazioni pratiche, dalla sicurezza personale e quotidiana durante la pratica di uno sport o di un hobby, alla tranquillità in situazioni più grandi e difficilmente prevedibili, al di là del nostro controllo, per salvaguardare la salute propria e di chi ci è vicino.

Tre le categorie di concorso, video, arti figurative e fotografia, e altrettanti i curator, rispettivamente: Lavinia Biancalani, giovane imprenditrice, amante della moda e dei social media, autrice del blog poi diventato agenzia creativa e casa di produzione The Style Pusher; Alice Pasquini, street artist, illustratrice e scenografa le cui opere sono esposte in tutto il mondo da Sydney a Mosca, da Singapore ad Amsterdam, Londra, Berlino, Roma, Napoli; Guido Taroni, giovane talento della fotografia figlio d’arte e nipote del grande fotografo italiano Giovanni Gastel.

Ambassador dell’iniziativa è Vittorio Brumotti, campione di bike trial e volto noto della televisione, che avrà il compito di presentare il contest e di accompagnare i partecipanti nelle diverse fasi del contest, fino alla proclamazione dei vincitore- “Proteggere ad arte” infatti si divide in tre fasi. Nella prima avranno accesso tutti i creator le cui opere hanno superato il primo processo di selezione. In questa fase le opere sono valutate dal pubblico votante e da un comitato composto dai tre curator artistici e da un esperto di assicurazioni. Alla seconda fase hanno accesso 30 partecipanti, 10 per ogni categoria, le cui opere sono raccontate al pubblico votante in un video realizzato dai 3 curator. All’ultima fase arriveranno solo le nove opere più votate, tre per categoria. In questa fase, ogni finalista ha la possibilità di arricchire la propria opera con contenuti extra – video di presentazione, contributi backstage per conquistare, in questo rush finale, il maggior numero di voti e assicurarsi la vittoria. Il 15 dicembre 2021, dopo l’ultima votazione, saranno ufficializzati i nomi delle 3 opere vincitrici e gli artisti che si aggiudicheranno i premi finali.

Per partecipare al contest si può caricare la propria opera sul sito proteggereadarte.it entro il 27 ottobre 2021, scegliendo una delle tre categorie con le quali concorrere. Video, foto ma anche stories, reels, e contenuti stile tik tok e poi un fumetto, un’illustrazione o un’opera d’arte più tradizionale, insomma i creator che decideranno di partecipare potranno esprimere liberamente la propria creatività purché il messaggio finale dell’opera racconti, con un linguaggio artistico giovane e diretto, il proprio concetto di protezione.

I vincitori, uno per categoria, si aggiudicheranno fino a 3mila euro in attrezzature professionali e la possibilità di effettuare uno stage presso una delle strutture del gruppo Intesa Sanpaolo, per un’attività formativa e professionale. Ai sei creator che si sono fermati a un passo dalla finale, Intesa Sanpaolo Vita assegnerà un voucher del valore di mille euro. Ma non è tutto, perché “Proteggere ad arte” è un contesto che premia anche gli utenti che nel corso delle tre fasi avranno votato le opere in gara, aggiudicandosi uno tra gli oltre 100 premi messi in palio da Intesa Sanpaolo Vita, tra Buoni Cultura e Arte, per l’accesso a esperienze culturali in oltre 800 strutture in tutta Italia, e Voucher Amazon.

Per tutte le informazioni, potete dare un’occhiata qui.