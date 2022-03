Si è tenuta questa mattina, all’Acquario Romano, la conferenza stampa dedicata al programma 2022 – 2024 della Quadriennale di Roma che, come noto, sarà diretta da Gian Maria Tosatti. Una nomina che ha fatto discutere anche in relazione alla proclamazione dell’artista come unico rappresentante del Padiglione Italia per il 2022, come ha ricordato lo stesso Presidente della Quadriennale, Umberto Croppi, in sede di presentazione.

Ma l’occasione era rivolta alle novità per il triennio 2021 – 2024 de La Quadriennale, tutte tese a configurare il ruolo e la posizione dell’Istituzione romana come ente di ricerca. Tosatti ha iniziato la sua conferenza facendo riferimento alla tremenda situazione dell’Ucraina e sottolineando la capacità e la forza della cultura, come unico strumento capace di combattere o prevenire la guerra.

Cosa vedremo alla Quadriennale, da Panorama ai Quaderni d’arte