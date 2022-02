È nata prima la realtà o il linguaggio? Sembra uno di quegli interrogativi circolari e in effetti è così: l’una e l’altro si compenetrano, modellando le proprie forme e le proprie regole, trasformandosi a seconda delle epoche, delle società, delle tecniche, in un processo spesso critico, qualche volta radicale, endemicamente instabile. Di questo confronto antico quanto il mondo nominabile e sempre contemporaneo, ne parleranno Fabio Cavallucci e Stefano Massini, in un incontro presentato in occasione di “La realtà, i linguaggi”, mostra in corso presso la Galleria Enrico Astuni di Bologna, curata dallo stesso Cavallucci (qui la nostra recensione).

A offrire il pretesto visivo per l’incontro, le opere esposte alla Galleria Astuni, presentate da artisti di fama internazionale come, tra gli altri, Maurizio Cattelan, Tomás Saraceno, Agnieszka Polska, Nedko Solakov e Giulio Paolini, che offrono uno spaccato dei linguaggi artistici più interessanti di oggi. La discussione affronta le questioni relative al complesso rapporto tra il linguaggio e la realtà: le difficoltà del linguaggio di abbracciare fino in fondo il mondo, ma anche la sua forza nel definirne i caratteri distintivi. Duplice carattere che, allo stesso tempo, svela e nasconde, come indica emblematicamente Maurizio Nannucci in un grande lavoro al neon in mostra, in cui si combinano due frasi di significato pressoché opposto: “This Is Not Here” e “More Than Real”.

Già Direttore del Centro Pecci di Prato, Cavallucci suggerirà spunti di conversazione su questi temi, mentre Massini, scrittore e narratore, celebre per i suoi interventi televisivi, darà voce a racconti che toccano i tasti delle emozioni, dei comportamenti individuali, dell’etica sociale. Fa da sfondo la considerazione che il linguaggio, sia verbale che iconico, è un precipuo strumento umano ma che, in un’epoca come questa, soggetta a grandi cambiamenti tecnologici e sociali, è destinato a trasformarsi.

L’incontro si svolgerà presso la sede della galleria, sabato, 12 febbraio 2022, alle ore 18 e durante il talk verrà presentato anche il catalogo della mostra, contenente un testo del curatore, le biografie degli artisti – Maurizio Cattelan, Maurizio Mochetti, Maurizio Nannucci, Giulio Paolini, Agnieszka Polska, Rafaël Rozendaal, Tomás Saraceno, Nedko Solakov – le immagini delle opere esposte e dell’allestimento.