Sulle spalle dei giganti #4. La parola alla galleria Exclusive Urban Art

Sulle spalle dei giganti: questa rubrica nasce per indagare come l’arte, anche inconsapevolmente e in tutte le sue variegate forme, possa determinare le nostre vite. L’arte contemporanea, l’arte del nostro tempo, si avviluppa e si sviluppa nel presente, ne fa conoscere ritmi e pulsioni. Attraverso l’arte leggiamo e interpretiamo i dettagli della storia, fra le tradizioni da seguire e le sue rotture. Conoscerla porta quindi, inevitabilmente, a conoscere l’essere umano? Questo il quesito dal quale siamo partiti per la nostra indagine. Oggi la parola va alla Galleria Exclusive Urban Art (qui le altre interviste).

Exclusive Urban Art

Exclusive Urban Art è una galleria nata online, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per l’Urban Art ed è specializzata anche nella Street Art e nell’arte contemporanea. Nel 2021, Exclusive Urban Art ha aperto uno spazio espositivo nel cuore di Roma, nel quartiere ebraico, in via della Reginella, per consolidare la propria presenza nel contesto italiano e presentare gli artisti del panorama internazionale in Italia. Espone una collezione di opere che varia tra dipinti, sculture, litografie, stampe, opere di tecnica, con un catalogo che include lavori degli artisti più rilevanti del settore, con collezionisti e clienti da tutto il mondo. Il team è composto dai due coniugi e co-fondatori Federico Veneziani e Nicole Calò, e da Gaia Campoli, assistente di galleria e responsabile della comunicazione.

Sulle spalle dei giganti

“Siamo come nani sulle spalle di giganti – scriveva il filosofo francese Bernardo di Chartres – così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane. Che visione avete dalle loro spalle?

«Da grandi appassionati di arte, in particolare di quella contemporanea, abbiamo una vasta conoscenza dei maestri del passato che hanno fortemente influenzato gli artisti attuali. L’arte, in tutte le sue forme, fa parte del nostro vissuto, della nostra cultura e del nostro essere. Da romani, poi, possiamo confermare di essere sempre circondati da meravigliose opere d’arte e, ogni volta che giriamo per il centro storico, ne siamo profondamente affascinati. Ci poniamo l’obiettivo quindi di andare oltre, di sfruttare la visione che abbiamo “dalle loro spalle” per poter proseguire ed entrare in questo universo decisamente affascinante».

Exclusive Urban Art, perché questo nome?

«Per spiegare il nome della galleria è doveroso fare una piccola introduzione sul perché abbiamo deciso di avventurarci in questa attività. L’idea di aprire una galleria d’arte nasce dalla passione comune verso di essa e, più nello specifico, verso l’Urban Art. Durante alcuni viaggi che abbiamo fatto, ci siamo imbattuti in meravigliose opere di artisti dalle parti più disparate del mondo. Questi hanno una loro forza estetica ed emotiva capace di coinvolgere lo spettatore e farlo entrare in un mondo fatto di bellezza e creatività.

L’Urban Art nasce come un’espressione artistica di strada, che riesce a sorprendere ogni volta in maniera diversa e unica. Portare questa “avanguardia” all’interno delle mura di una galleria significa trasportarvi un pezzo della storia dell’arte contemporanea per conservarlo e permettere a un pubblico sempre diverso di ammirarla. Dato questo obiettivo di partenza, il nome è nato da sé, come a voler sottolineare il nostro attaccamento a questo genere di arte “esclusiva” che ci ha portati a desiderare di farla conoscere a più persone possibili».

Che approccio avete con gli artisti? Come li scegliete e seguite?

«Facciamo una selezione di opere e artisti molto specifica, che ci permette di portare al grande pubblico autori che possano trasmettere il loro messaggio attraverso la bellezza estetica delle loro opere. La nostra scelta ricade su figure principalmente internazionali, andando anche ad includere alcuni connazionali che ci paiono spiccare rispetto ad altri.

Inoltre, abbiamo molta cura nel seguirli passo dopo passo, in particolare durante le esposizioni che organizziamo in galleria. Cerchiamo di farli sentire a loro agio, soprattutto se stranieri, e di mostrare loro la vera accoglienza “all’italiana”».

Quale tipo di pubblico vi segue? È cambiato nel corso del tempo? Se sì, in che modo?

«Il nostro pubblico è internazionale, al pari degli artisti che rappresentiamo. È molto variegato ed è costituito da piccoli collezionisti, amanti dell’arte ed investitori. L’arte, attualmente, è molto legata al mercato, per questo molti dei collezionisti che si affidano a noi hanno l’obiettivo di trovare delle opere esteticamente belle, ma che permettano loro anche di fare un ottimo investimento».

Su quali tipologia di artisti pensate sia interessante volgere lo sguardo in questo momento e nel prossimo futuro?

«Siamo sempre curiosi di conoscere nuovi artisti e le loro tecniche innovative, ma il nostro principale interesse ricade sull’Urban Art, centro fondamentale della nostra passione e del nostro lavoro. Ci piace immaginare che queste opere “nuove” possano entrare nelle case, negli uffici e negli spazi chiusi, oltre che poterla ammirare per le strade di tutto il mondo. Soprattutto in una città come Roma, dove siamo perennemente circondati da capolavori dell’arte classica, medievale e barocca, sentiamo la necessità di portare un’aria di freschezza con questo genere, ancora troppo poco conosciuto in Italia».

La vostra galleria descritta con tre aggettivi.

«Gli aggettivi che più ci descrivono sono “internazionale”, in quanto trattiamo con una clientela e un pubblico di tutto il mondo, che comprano, a loro volta, opere non solo italiane, ma soprattutto internazionali.

“Avanguardistica” è il secondo aggettivo che sentiamo di affibbiarci in quanto questo genere di arte non è molto conosciuto in Italia e, nello specifico, a Roma. Ci sentiamo in dovere di rendere questa tipologia di espressione grande e di farla conoscere il più possibile, in quanto merita veramente tanto di essere vista ed ammirata.

Per ultimo, ma non per importanza, ci sentiamo di proporre “passione”, che non è un aggettivo, ma che rende perfettamente il motivo della nostra scelta lavorativa. La galleria è nata per questo e ne siamo grati ogni giorno».

Quali sono oggi le caratteristiche del collezionismo oggi, secondo voi?

«Come già spiegato prima, il collezionismo di oggi è estremamente legato al mercato dell’arte. Acquistare opere, oltre per la loro connotazione estetica, ha un valore economico.

Noi stessi, prima di aprire la galleria, abbiamo intrapreso questo genere di percorso. Vendevamo opere per poi comprarne altre, e ci siamo resi conto che il valore aumentava, così come la richiesta dei collezionisti.

Questo, unito ad una capacità di capire ed apprezzare le opere, permette ai collezionisti attuali di farsi largo in questo grande mercato che cresce di giorno in giorno».

Stato d’animo attuale pensando alla Galleria.

«Siamo estremamente soddisfatti del nostro lavoro e degli obiettivi che abbiamo raggiunto in così poco tempo, ma non ci vogliamo fermare qui. Guardiamo oltre, al futuro dell’arte e della nostra galleria. Ci piace pensare che un giorno cresceremo sempre di più e, per questo, siamo felice e speranzosi allo stesso tempo».

Cosa farete domani?

«Sono esponenzialmente aumentate le richieste dei collezionisti a livello internazionale, sia per l’interesse verso questo giovane movimento, sia per la crescita che molti di questi artisti stanno facendo.

Noi siamo ambiziosi e guardiamo al futuro, ma ci rendiamo conto che già siamo, come galleria, un punto di riferimento per questo genere di arte. Speriamo di poter, con il tempo, raggiungere più persone possibili e far arrivare a tutti i meravigliosi messaggi di queste opere che stanno entrano, giustamente, nella storia dell’arte contemporanea».