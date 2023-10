Tag Coffee Break, a Torino, durante Artissima, la colazione è in galleria

Si dice che la colazione sia il pasto più importante della giornata. Un’abbondante colazione, sostengono gli esperti, aiuta non soltanto a mantenersi in forma, ma soprattutto fornisce la carica necessaria per affrontare gli impegni quotidiani con energia e voglia di fare. Ora, immaginate di poter fare colazione in compagnia delle opere di Marisa Merz, Gabriele Basilico, Anna Boghiguian, Jannis Kounellis e Hermann Nitsch, immergendovi completamente in un ambiente colmo di bellezza e arte, magari prima di tuffarvi a capofitto in un mare di mostre, eventi e fiere di arte contemporanea e non come accade nella Torino dell’artweek novembrina…Non sarebbe una splendida opportunità?

A rendere tutto questo reale ci ha pensato l’associazione Tag – Torino Art Galleries, da quest’anno guidata dalla nuova presidente Elisabetta Chiono, che si è data subito da fare per dare vita a nuove iniziative volte a valorizzare l’operato delle gallerie torinesi.

Nata nel 2000, Tag riunisce oggi ben diciassette gallerie torinesi che lavorano insieme per la promozione e la diffusione della cultura artistica sul territorio. Negli anni, Tag ha promosso numerose iniziative coinvolgendo diverse realtà cittadine, come, solo per ricordarne alcune, ManifesTO o la Notte delle Arti Contemporanee. Oggi la tradizione continua e si arricchisce di nuove idee. TAG sta infatti lavorando per ampliare sempre più la rete di collaborazioni proficue con le varie realtà pubbliche e private, e tutto fa pensare che sono da attendersi molte belle sorprese per il 2024 e gli anni a venire.

Ma già da quest’anno il pubblico potrà godere delle prime piacevoli novità. Oltre alla consueta notte della arti contemporanee il sabato della fiera, nei giorni di Artissima sarà possibile fare colazione in galleria davanti a un buon caffè Lavazza e immersi nelle opere d’arte.

Tag Art Coffee Breakfast è l’iniziativa proposta da Tag e realizzata in collaborazione con Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e con la partecipazione di Lavazza. Le gallerie di Torino aspetteranno i loro visitatori dalle 10 alle 12 del 3, 4 e 5 novembre per una piacevole colazione, accompagnata naturalmente dalla visita della mostra in corso. Potremo insomma cominciare la giornata nel migliore dei modi, per garantire la giusta spinta al nostro metabolismo artistico e allietare il nostro risveglio alla bellezza e alle arti.

Le proposte della gallerie coinvolte sono per altro di altissima qualità. Sono in programma mostre di Marisa Merz da Persano e Tucci Russo Chambres d’art, Anna Boghiguan da Noero, Kounellis e Nitsch da Benappi, Gabriele Basilico da Photo & Co, Ryan Cobert da Luce Gallery, una selezione di artisti in dialogo con le galleriste da CRAG e molti altri appuntamenti tutti da scoprire nelle altre gallerie partecipanti.

Insomma, se un’abbondante colazione è il modo migliore per cominciare la giornata, la colazione in galleria sarà l’occasione perfetta per cominciare il giro per eventi, fiere e mostre cittadine, con il giusto spirito ed entusiasmo. E per i meno mattinieri, non mancherà l’occasione di celebrare la consueta notte delle arti contemporanee la sera di sabato, 4 novembre, per la TAG ART NIGHT, con l’apertura speciale delle gallerie dalle 18 alle 23.