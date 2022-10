Un nuovo spazio dedicato alla ricerca artistica e alla produzione, nel segno dell’incontro e del dialogo. Inquadrando in un’unica prospettiva la sostenibilità ambientale e quella umana. Ha aperto le porte a Milano, in Viale Caldara 11/13, Motel D Residency, residenza d’artista promossa dalla collaborazione tra il Creative Members Club in Porta Romana ed Edoardo De Cobelli, critico d’arte, curatore e founder di Spazio VOLTA.

«Motel D sta per Motel Diorama», spiegano gli organizzatori. «Negli ultimi anni abbiamo notato la mancanza di spazi fisici che riuniscano professionisti creativi, favorendo così lo scambio tra le discipline. Ecco perché abbiamo deciso di aprire le porte del Motel, dando vita a un club creativo».

Il progetto avrà carattere ibrido e offrirà gratuitamente ai residenti – non solo artisti ma anche registi, scrittori e ricercatori – uno spazio-studio condiviso per la durata di tre mesi. Ogni periodo coinvolgerà circa quattro figure provenienti da ambiti diversi, che possono condividere affinità di ricerca o completa eterogeneità di pratiche. «La mission di Motel D è creare un terreno di confronto e condivisione di idee, facendo incontrare talenti che provengono dalle discipline dell’arte, del design e del cinema», continuano gli organizzatori.

Varrà dunque una sorta di meccanismo a inviti concatenati: i residenti potranno infatti coinvolgere, a loro volta, delle figure esterne in maniera da ampliare il dialogo. Durante ogni residenza verranno organizzati dei momenti di restituzione e di incontro, che assumeranno ogni volta una forma diversa, a seconda dell’attività e della ricerca svolte dai singoli residenti, tra talk, presentazioni e momenti conviviali come cene e incontri.

Gli artisti potranno inoltre usare le facilities offerte dagli spazi di Motel D, che si estende per circa 700 metri quadri nel centro di Milano. Il bar, le sale dedicate alle riunioni, la sala per le registrazioni e il green screen e infine il supporto tecnico di Motel D e Diorama, per eventuali collaborazioni e progetti speciali saranno a disposizione dei residenti.

Motel D Residency: gli ospiti di ottobre – dicembre 2022

I primi residenti invitati a convidere le proprie ricerche negli spazi di Motel D Residency, sono il regista e musicista Tommaso Ottomano e il collettivo Il Salotto.

Nato a Porto Ercole, in Toscana, dopo una giovinezza selvaggia influenzata dalla musica punk/rock Tommaso Ottomano si è trasferito in città per definire la sua visione. Ha lavorato con clienti tra cui Prada, Versace, Gucci, Missoni, Giorgio Armani, Diesel, Roberto Cavalli, Marcelo Burlon County of Milan, Etro, YSL Beauty, Nike, Church’s, COS, Ray Ban e molti altri. Ha diretto progetti personali come cortometraggi, videoinstallazioni e video editoriali per Vogue, I-D, Foxes Magazine, NSS Magazine e Prada Journal.

Il Salotto è un luogo di lavoro, critica e sperimentazione e si propone come terreno fertile e dinamico per incontri e nuove pratiche. Fondato nel 2019 e situato nella zona industriale di Vicenza nord, si configura come studio d’artista e laboratorio multidisciplinare aperto all’inclusione e al dialogo con artistə e professionistə del settore. Il Salotto è composto da Martina Camani (Vicenza, 1994), Francesco Pozzato (Vicenza, 1992), Fabio Ranzolin (Vicenza, 1993), Gianna Rubini (Vicenza, 1993), che prenderanno parte alla residenza da Motel D.