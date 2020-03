Coronavirus: la Biennale di Architettura di Venezia è stata rinviata

La 17ma Mostra Internazionale di Architettura di Venezia è stata rinviata ad agosto, come conseguenza delle recenti misure precauzionali in materia di mobilità adottate dai Governi dei Paesi di tutto il mondo, per prevenire la diffusione del Coronavirus. Prevista per il 23 maggio 2020, quindi, la Biennale di Architettura di Venezia inaugurerà sabato, 29 agosto, con anteprima il 27 agosto, e rimarrà aperta fino a domenica, 29 novembre 2020.

Lo slittamento è dovuto all’effetto domino che le misure speciali adottate dai Governi sortiranno inevitabilmente sulle possibilità di spostamento di cose e persone. “Questa situazione rappresenta un rischio per la realizzazione della Mostra nella sua interezza in tempo per la data di apertura annunciata, compromettendo così la sua qualità. Inoltre, un rinvio a breve termine potrebbe essere inefficace, considerando la complessità della macchina organizzativa, il numero e l’importanza dei soggetti coinvolti e la probabile assenza di molti di essi”, si legge nel comunicato ufficiale.

“Non disposta ad aprire una mostra incompleta, La Biennale, dopo aver ascoltato il curatore Hashim Sarkis e in considerazione delle difficoltà incontrate dai Paesi partecipanti e degli architetti invitati, ha deciso di rimandare l’inaugurazione al 29 agosto”, continua la nota.

La Biennale di Architettura, dal titolo “How Will We Live Together?”, era stata presentata solo pochi gorni fa, con una diretta streaming sui social, Facebook e Twitter, al posto della tradizionale conferenza stampa. Il Presidente Paolo Baratta tenne proprio discorso a Venezia, mentre Sarkis intervenne da Cambridge, Massachusetts, con una parte del suo team.

Di certo sarà uno scorcio di estate particolarmente affollato, quando tutta questa situazione sarà un ricordo, considerando che la settimana successiva, il 2 settembre e fino al 12 settembre , aprirà a anche la 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, diretta da Alberto Barbera. “Con l’apertura quasi simultanea di queste due mostre storiche, La Biennale offrirà a Venezia e al mondo un momento di grande interesse culturale e richiamo internazionale”, hanno dichiarato dalla Biennale.