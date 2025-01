Morto Luca Beatrice, il critico d’arte stroncato da un malore improvviso

Il critico d’arte e giornalista Luca Beatrice è morto improvvisamente oggi, 21 gennaio 2025, a 63 anni, a causa di un infarto. La notizia è stata diffusa dal fratello, Giulio Beatrice, e dall’amico Angelo Mellone, responsabile del Daytime Rai. Con la sua scomparsa, la cultura italiana perde una delle sue voci più vivaci, curiose, appassionate e visionarie. Già curatore del Padiglione Italia alla 53ma Biennale d’arte di Venezia del 2009, nel febbraio del 2024 era stato nominato Presidente della Quadriennale di Roma, istituzione con la quale peraltro aveva già collaborato, nel 2004, come commissario alla sezione Anteprima.

Nato a Torino, il 4 aprile 1961, Beatrice si è laureato in Storia del cinema alla Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Torino, conseguendo poi il diploma di specializzazione in Storia dell’arte all’Università degli Studi di Siena, sotto la guida di Enrico Crispolti. Tre gli anni Ottanta e Novanta, fu tra i primi in Italia a dare visibilità alle nuove tendenze figurative del tempo, sostenendo artisti come Daniele Galliano, Marco Cingolani e Massimo Kaufmann. Nel 2009, per il Padiglione Italia alla Biennale d’arte di Venezia, curò insieme a Beatrice Buscaroli un progetto espositivo incentrato sul Futurismo riletto in chiave contemporanea, in omaggio a Filippo Tommaso Marinetti.

È stato anche docente in prestigiose istituzioni, dall’Accademia Albertina di Torino, all’Accademia di Belle Arti di Palermo, allo IULM di Milano, passando per l’esperienza all’Accademia di Brera. Le pagine di riviste d’arte come Tema celeste e Flash Art hanno ospitato i suoi articoli sempre pungenti, spesso capaci di cogliere trend e mutamenti della contemporaneità. Ha collaborato assiduamente con testate giornalistiche come Libero e Linkiesta, non disdegnando l’incursione nel mondo televisivo, partecipando come opinionista e tifoso della Juventus al programma calcistico Tiki Taka.

Di riconosciuto eclettismo, Luca Beatrice è stato presidente del Circolo dei Lettori di Torino dal 2010 al 2018 e, accanto all’intensa attività curatoriale, ha svolto un ruolo cruciale nella divulgazione e nella riflessione sull’arte e la musica. Numerosi i saggi pubblicati, da Da che arte stai? e Pop, Sex per Rizzoli, fino alle biografie di Renato Zero e Lucio Dalla edite per Baldini & Castoldi. Con Canzoni d’amore (Mondadori) e Arte e libertà? (Giubilei Regnani), ha intrecciato le vicende della cultura visiva con le grandi passioni che animano la nostra società. Sempre per Rizzoli, nel febbraio 2021 ha dato alle stampe Da che arte stai? Dieci lezioni sul contemporaneo, ulteriore tassello di un pensiero critico in costante divenire.

La sua attività lo ha portato a curare mostre di risonanza: da Andy Warhol. Pop society al Palazzo Ducale di Genova (2016) a Edward Hopper a Bologna e a Roma (2015-2016), fino alle rassegne su Jackson Pollock e la Scuola di New York (Milano e Roma, 2018) e alla collettiva Easy Rider. Il mito della motocicletta come arte (Reggia di Venaria, 2018).