Sono aperte fino a lunedì 20 luglio le candidature per partecipare all’edizione 2020 del Taiwan International Student Design Competition (TISDC), il più grande concorso internazionale di design organizzato dal Ministero dell’Istruzione di Taiwan con la collaborazione di Taiwan University e con il patrocinio dell’iSee Taiwan Foundation, della Sayling Wen Cultural & Educational Foundation e dell’Industrial Technology Research Institute.

Dedicato agli studenti di design iscritti alle medie superiori, scuole universitarie e istituti, compresi i laureati nel 2020 sotto i 30 anni, il tema di questa edizione del concorso TISDC è Action, ispirato dalle indicazioni di uno dei diciassette Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che invita all’azione concreta per raggiungere gli scopi della sostenibilità. Le categorie per cui è possibile concorrere sono tre Product Design, Visual Design and Digital Animation. Scopo dell’iniziativa è incoraggiare lo scambio internazionale del design e i nuovi talenti, affermare l’immagine internazionale di Taiwan nel panorama culturale, sottolineando la sua vivacità culturale, l’attenzione alle nuove tendenze e alla sostenibilità.

La partecipazione è online e gratuita, trovate tutte le info qui.