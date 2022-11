Un playground d’autore per il Centro Pecci: aperto il concorso

C’è tempo fino al 5 dicembre 2022 per rispondere al concorso di idee aperto dal Centro Pecci e rivolto a singoli artisti, designer e architetti o collettivi, chiamati a immaginare il nuovo playground del museo d’arte contemporanea di Prato. L’obiettivo del concorso è di identificare un concept progettuale che sarà la base per la realizzazione e rigenerazione di un’area del Centro Pecci destinata a diventare un playground. Nello specifico, l’area dovrà essere progettata primariamente come destinata ad accogliere un pubblico di bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni, favorirne l’incontro e l’interazione sociale, abilitare i/le ragazzi/e a sviluppare una personale e collettiva sensibilità verso l’arte e la creatività contemporanea. La comunicazione del progetto vincitore avverrà entro il 31 dicembre 2022 via e-mail diretta.

Una volta che verrà identificato il concept vincitore, è previsto che il soggetto vincitore realizzi delle attività laboratoriali nelle scuole del Comune di Prato e al Centro Pecci con docenti e studenti. Le attività saranno co-progettate dal soggetto vincitore del concorso di idee con il Dipartimento Educativo del Centro Pecci.

«Il richiamo al gioco, in chiave interculturale, che dovrà essere pilastro fondante del concept progettuale proposto, dovrà favorire il rafforzamento delle competenze cognitive e relazionali di bambini e ragazzi, abilitare il loro interesse verso l’arte e temi di cultura urbana contemporanea, con l’obiettivo di ridurre la povertà educativa dei giovani utenti della città», spiegano dal museo.

Alla conclusione della prima parte delle attività in classe, il progetto dovrà essere adattato – nel rispetto della proprietà intellettuale del soggetto vincitore – per includere gli elementi emersi durante le attività laboratoriali e condurre alla realizzazione di un progetto esecutivo allineato ai vincoli progettuali, temporali ed economici della sua realizzazione, entro e non oltre la fine di aprile 2023.

Per tutte le informazioni su scadenze, attività previste, premi e compensi, competenze e specifiche di progetto per partecipare al concorso di idee, si può cliccare qui.