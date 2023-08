Biglietti musei, 1 euro in più per l’Emilia Romagna: prorogata la misura

Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 15 dicembre 2023 la misura contenuta nel decreto legge Alluvione dello scorso primo giugno, che prevede l’aumento di 1 euro dei biglietti d’ingresso ai musei pubblici, per finanziare le attività di restauro delle strutture danneggiate dal maltempo in Emilia Romagna. Il sovrapprezzo sui biglietti dei musei statali era entrato in vigore dal 15 giugno e inizialmente doveva rimanere in vigore fino al 15 settembre 2023.

«L’affluenza assolutamente eccezionale dei visitatori nei musei italiani ci consentirà di mettere da parte importanti risorse per la ricostruzione del patrimonio artistico-culturale dell’Emilia Romagna», ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, non specificando però a quanto ammonterebbe questo “tesoretto” messo da parte fino a ora. «Dopo l’alluvione, la priorità era provvedere alle persone. Poi, lo scorso 10 luglio mi sono recato a Forlì e Cesena per rendermi conto personalmente della situazione e per un’attenta valutazione dei danni subiti al patrimonio artistico-culturale. Nei giorni scorsi, con il Commissario straordinario, Gen. C.A. Francesco Paolo Figliuolo, abbiamo iniziato a definire un cronoprogramma di lavoro», ha aggiunto il Ministro.

Domenica al museo: i dati di agosto 2023

Proprio domenica scorsa ha avuto luogo la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura, già promossa dal precedente Ministro, Dario Franceschini, che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. A luglio, l’affluenza registrata era stata di 230.433 persone e anche ad agosto i numeri sono importanti.

Di seguito i dati pervenuti, che vedono un sorpasso in vetta, con il Parco di Pompei che stacca il Colosseo. Risalgono la china le Gallerie degli Uffizi, mentre si conferma Castel Sant’Elmo, sede del Museo del Novecento a Napoli.

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 25.315; Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 19.800; Reggia di Caserta 12.389; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 8.950; Pantheon 8.033; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 7.994; Galleria dell’Accademia di Firenze 7.950; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.899; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 6.804; Villae – Villa d’Este 6.668; Musei Reali di Torino 5.771; Museo archeologico nazionale di Napoli 4.248; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 4.192; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 4.083; Palazzo Reale di Napoli 3.781; MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 3.432; Parco archeologico di Ercolano 3.227; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 3.224; Villae – Villa Adriana 3.009; Galleria Nazionale d Arte Moderna e Contemporanea 2.895; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.550; Museo e Certosa di San Martino 2.510; Terme di Caracalla 2.084; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 2.022; Castel del Monte 1.982; Galleria Borghese 1.930; Museo di Capodimonte 1.775; Cenacolo Vinciano 1.505; Castello svevo di Bari 1.490; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.311; MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 1.264; Museo archeologico nazionale di Taranto – MarTA 1.190; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1.000.

A questi dati si aggiungono i 12.485 visitatori del Giardino di Boboli e i 17.153 visitatori del Vittoriano.